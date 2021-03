"13. La viande rouge"En petite quantité, la consommation de viande rouge est bonne pour votre santé. Cela vaut surtout pour les animaux élevés en plein air et nourris à l’herbe. En revanche, une consommation régulière augmente de 20% le risque de cancer, notamment ceux de la prostate, du côlon et du sein. Encore une fois, il est nécessaire d’avoir une alimentation saine et variée.