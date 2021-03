"21. La confiture"La confiture en elle même n’est pas dangereuse. Le problème vient des confitures vendues dans la grande distribution qui contiennent de grandes quantités de sucre et de sirop de glucose-fructose. Une consommation quotidienne favorise le diabète, les maladies cardiovasculaires et la stockage des graisses. Tout ces facteurs aggravent le risque de cancer, notamment du pancréas et du foie.