"25. Les arachides"Les arachides sont pleines de vitamines et minéraux bons pour le corps humain. Cependant, de nombreux arachides mal traitées ou mal conservées circulent sur le marché. Elles représentent alors un risque à cause d’une substance produite par des moisissures et champignons, appelée aflatoxine. Cette substance accroît alors le risque de cancer du foie.