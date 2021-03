"JeuneAfrique 12/03/2021"Rapprochement entre l’Algérie et la France : et si cette fois était la bonne ?" Depuis l’élection d’Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, les deux pays multiplient les gestes de rapprochement. Et si la page était enfin en train de se tourner entre l’ancienne puissance coloniale et Alger ? .