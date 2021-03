"Par A. ALLIA le 13-03-2021 "Malgré les interventions des agents de l’ordre à Annaba Le commerce informel envahit la Coquette"L’occupation de tous les coins et recoins et même d’une grande partie de la chaussée des rues et ruelles du centre-ville par ces centaines de camelots pourrait susciter l’attention d’une clientèle, mais elle n’en est pas moins invivable pour les riverains, qui n’arrivent même plus à rentrer ou à sortir de chez eux.