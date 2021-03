14/03/2021" Maghreb Emergent"Mariage homosexuel à Constantine Trois ans de prison pour les principaux accusés"Le tribunal des délits près la Cour de justice de Constantine, a entériné durant la séance de jeudi dernier, le verdict de première instance condamnant les accusés principaux dans l’affaire des homosexuels qui ont tenté d’organiser une fête de mariage à la nouvelle ville Ali Mendjeli, à 03 ans de prison ferme. Quant à la coiffeuse poursuivie pour outrage à un gendarme elle a été condamnée à deux mois de prison avec sursis. Ces trois accusés ont été placés en détention au niveau du pénitencier « El Koudia » ; sans oublier les 06 autres accusés qui ont écopé de deux mois de prison avec sursis. Le reste des accusés ont bénéficié de la relaxe, dont un policier et une policière, un militaire, des fonctionnaires au niveau d’une commune, ainsi que la troupe musicale qui s’apprêtait à animer la fête de mariage de ces homosexuels. Quant au représentant du parquet général il avait requis, dans cette affaire, une peine de 05 à 07 ans de prison ferme suivant les cas, contre tous les accusés, qui sont originaires de six wilayas de l’Est et du centre. A titre de rappel, l’affaire remonte à la soirée de vendredi 23 juillet 2020 traitée par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ali Mendjeli, qui avait reçu des renseignements sur l’organisation d’une fête de mariage suspecte dans un appartement situé au 7ème étage d’un bâtiment au niveau de la cité 2150 logements (AADL) à l’extension ouest de la nouvelle ville Ali Mendjeli. Les éléments de la gendarmerie qui s’étaient rendus sur place ont arrêté les participants à cette fête de mariage qui était organisée par des homosexuels. Il y a lieu de rappeler que l’enquête a été diligentée suite à une plainte déposée par les habitants du bâtiment aux services de la gendarmerie, qui avaient remarqué des « va-et- vient » inhabituels durant quelques jours, de personnes à bord de véhicules de différentes immatriculations de nombreuses wilayas, dont Alger, Boumerdes, Tipasa, Annaba, Taraf, Biskra et Souk-Ahras. Les présents à la fête avaient été arrêtés et transférés au siège de la gendarmerie où ils ont été auditionnés et présenté par devant procureur de la République près le Tribunal de première instance d’El Khroub qui a établi une requête d’ouverture de poursuites comprenant des mises en dépôt des accusés principaux ainsi que la mise sous contrôle judiciaire des tous les autres présents à la fête. Le juge des délits a pris la suite et instruit le dossier. Rafik.S