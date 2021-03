"Annaba OPGI 1 351 mauvais payeurs poursuivis en justice"

"14/03/2021"OPGI 1351 mauvais payeurs poursuivis en justice" 15 Mar 2021  Annaba "3558 fois L’Office de Promotion et e Gestion Immobilières (OPGI) d’Annaba tente de recouvrer quelques 200 milliards de centimes que lui doivent les mauvais payeurs des loyers, des dettes qui trainent pour certains depuis de longues années. En plus des brigades qui sillonnent les quartiers de la wilaya, faisant inlassablement du porte à porte afin de remettre des mises en demeures aux locataires, il a été introduit pas moins de 1 351 actions en justice à l’encontre de ceux qui ne veulent pas s’acquitter de leurs redevances mensuelles. Ces décisions répondent aux instructions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et dd la ville. Tout est fait par le nouveau directeur général M. Makhlouf Bouziane pour d’abord récupérer les biens de l’office mais également pour aller jusqu’à établir des calendriers étalés dans le temps afin de permettre à ceux qui doivent de grosses sommes de procéder au payement à tempérament. Ces actions en justice ont été introduites durant le premier trimestre de 2021 et obligeront les mauvais payeurs à se mettre en règle, sinon à s’exposer à une expulsion de leur logement, en cas de refus. Rappelons que l’année dernière plus de 4000 mises en demeures avaient été adressées à ces personnes. De plus le nombre des occupants des logements sociaux qui sont dans l’incapacité de payer leurs loyers a augmenté depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus. Les éléments des brigades de contrôles laissent un avis de passage au cas où l’intéressé est absent de son domicile et font signer à ceux présents chez eux des formulaires de promesses de payement. Ces personnes qui avaient bloqué les chaussées, organisé des manifestations devant la wilaya, des sièges de daïras et d’APC sont redevables de grosses sommes qui pourraient permettre à l’OPGI de procéder au ravalement des façades des immeubles, à la rénovation de l’étanchéité et d’effectuer différentes réparations ou restaurations. Ahmed Chabi