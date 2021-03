14/03/2021"Filière tomate industrielle à Annaba : Un champ-école pour les agriculteurs" Des sessions de formation dans le cadre d’un champ-école au profit des agriculteurs de la filière de la tomate industrielle d’Annaba ont été lancées au niveau du Groupement régional agricole Kheireddine Athmania, dans la commune d’El Bouni, a indiqué la Direction locale des services agricoles (DSA) dans un communiqué. «Le champ-école est un programme de formation pratique relatif à une session agricole entière visant le développement et la promotion du rendement agricole», a précisé la cellule de communication de la DSA dans un communiqué. Destiné aux agriculteurs de la filière de la tomate industrielle, ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie de relance de la feuille de route du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du quinquennat 2020-2024, visant à relancer les cultures stratégiques et les récoltes industrielles, a rappelé la même source. Lors de la première rencontre du programme de champ-école destiné aux agriculteurs de la tomate industrielle, les formateurs, dont des cadres de l’Institut technique des cultures maraîchères et récoltes agricoles et de l’Institut régional de prévention des plantes d’Annaba, ont exposé les techniques modernes de préparation de plants de tomate en motte à travers des applications de terrain portant sur les pépinières bio. Les activités pratiques destinées aux agriculteurs de la tomate industrielle ont porté sur la préparation de plants en motte par des méthodes modernes et bio, en plus de la création de pépinières modernes pour l’amélioration du rendement en vue de comparer le rendement de ces dernières avec des pépinières traditionnelles. Les sessions de formation dans le cadre du champ-école sont axées sur plusieurs volets en rapport avec le cycle de production de la tomate industrielle depuis l’étape de préparation de plants en motte jusqu’à la cueillette en passant par les techniques de mise en terre, l’irrigation par le système de goutte à goutte et le traitement phytosanitaire des plants, a-t-on indiqué. La campagne de la tomate industrielle de la saison agricole 2020-2021 vise la plantation d’une surface globale de 2.360 hectares à Annaba, a rappelé la DSA.