"21/01/2021"Blida : Le mausolée Sidi Abdellah cible de profanations mercantiles"Le mausolée de Sidi Abdellah, située au centre-ville de Blida, subit depuis quelque temps plusieurs profanations qui sont loin d’être innocentes. En effet, il parait que ces profanations consécutives soient l’œuvre d’individus qui tentent de s’accaparer le saint sanctuaire pour fins purement personnelles et commerciales. C’est l’Oukil du mausolée lui-même, avant sa mort qui est survenue récemment, qui avait avancé que plusieurs personnes nourrissaient des intentions malveillantes à l’égard de ce saint lieu. C’est aussi sous des prétextes religieux qui dénoncent un supposé rapport avec le paganisme et l’associationnisme, que certaines arrivistes jouent sur la corde sensible des sentiments des Blidéens, afin de pouvoir enfin mettre la main sur ce mausolée situé dans une place stratégique au cœur de la ville de Blida. Des profanations préméditées Le mausolée ou repose éternellement le saint Sidi Abdellah, est la cible d’un vandalisme aveuglé par le profit ces jours-ci, comme le rapportent nos confrères du quotidien Le soir d’Algérie. C’est depuis la mort, survenue il y a deux mois, de l’Oukil de ce mausolée, le responsable du sanctuaire qui y officiait depuis plusieurs années, que les profanations se sont multipliées. En effet, en plus de la porte de ce sanctuaire qui a été défoncée, et des graffitis sur la faïence séculaire des murs, le mausolée de Sidi Abdellah avait également été la cible d’individus qui aurait voulu y mettre le feu, comme en témoignent des traces au niveau de la porte d’entrée. Ces tentatives de profanation sont loin d’être innocentes selon l’un des habitants de la rue du Bey qui confie que vu l’emplacement du mausolée qui se trouve dans une rue très commerçante, certains individus tentent de le squatter afin d’y ouvrir une boutique. Le mercantile qui se cache derrière le religieux Certains de ces individus qui tentent de s’accaparer le saint sanctuaire, se font aider par la sensibilité des citoyens à des discours extrémistes qui avancent que de tels lieux sont de l’essor des païens et des associationnistes, alors que leur seul souci est celui de mettre la main un local commercial bien placé. Le mausolée de Sidi Abdellah a été construit il y a plusieurs siècles, durant lesquels il a été bien gardé par les véritables Blidéens qui allaient se recueillir sur la tombe du saint homme, en hommage à ses actes de bienfaisance. Sidi Abdallah était un saint connu pour son érudition dans les sciences religieuses, mais également dans d’autres domaines comme la médecine, et il était également très estimé compte tenu de son grand sens de l’humanisme qui avait accompagné les Blidéens dans leur émancipation.