"16/03/2021"Tébessa : cambriolage à la Zaouia Tidjaniya"La wilaya de Tébessa a été le théâtre d’un déplorable cambriolage qui a visé la Zaouia Tidjaniya. Les malfaiteurs ont osé s’y introduire pendant la nuit. Des portes ont été brisées, et du matériel d’une notable valeur a été dérobé. Très tard pendant la nuit, bien après les horaires du confinement, un groupe de malfrats a osé s’introduire par effraction dans la Zaouia, après avoir défoncé les deux portes principales de ce lieu de culte. Cette visite nocturne a couté à la zaouia Tidjaniya du matériel d’une valeur estimée à 100 millions de centimes. En effet, et comme cela est rapporté par nos confrères du Soir d’Algérie, du matériel informatique et électronique, ainsi que des climatiseurs et des livres sacrés ont été dérobé de cette zouiya Tidjaniya. La valeur de ce matériel est de 100 millions de centimes, selon des sources policières. Une plainte a été déposée par le président de l’association chargée de la gestion de la zaouiya. Suite à cela, les éléments de la police de Tébessa ont pu épingler cinq personnes suspectes. Trois de ces individus ont par la suite reconnu les faits. Ils ont été mis en détention. Des profanations préméditées d’un mausolée à Blida La wilaya de Tébessa compte plusieurs zaouias, la majorité de ces lieux de culte sont délaissés et livrées à eux même. À l’instar de cette zawiya cambriolée dans la wilaya de Tebessa, le mausolée de Sidi Abdellah à Blida a lui aussi été la cible de plusieurs profanations consécutives. Ce lieu de culte qui a été construit il y a plusieurs siècles, durant lesquels il a été bien gardé par les véritables Blidéens, est actuellement, selon son Oukil, la cible de profanation préméditées perpétrées à des fins purement mercantiles. En effet, sous couvert de religion, certaines personnes malveillantes essayent de mettre la main sur le saint sanctuaire “bien placé”, afin de le transformer en un local commercial.