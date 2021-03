"18/03/2021"Une opportunité à saisir ?" Une opportunité à saisir ? par Bouchikhi Nourredine La tension qui existe actuellement de par le monde autour de l'approvisionnement en vaccins anti covid a atteint un seuil paroxystique, c'est une lutte sans merci entre les grands de ce monde laissant les autres nations sur le carreau ; oubliez s'il vous plait l'équité, la solidarité, l'humanisme et tous ces slogans arborés en temps de suffisance ! Déjà que le taux de vaccination en Algérie est dérisoire pour ne pas dire insignifiant puisque à ce jour le nombre de malades vaccinés ne peut même pas égaler des chiffres atteints en une seule journée par de nombreux pays et à ce rythme là on en aura pour des années pour une couverture vaccinale efficiente, toute la production mondiale est squattée avant même sa sortie d'usine par les pays les plus riches qui n'hésiteront passous peu à s'accaparer même des vaccins russes et chinois s'il le faut. La réticence actuelle de nombreux pays européens à utiliser le vaccin d'Astra Zeneca sous la pression surtout de leur opinion publique et pour des raisons plus politiques que scientifiques constitue peut-être une opportunité pour l'Algérie pour passer commande en s'imbriquant dans cette brèche qui fort probablement ne sera que ponctuelle ; car à ce jour aucun lien de causalité impliquant le vaccin dans les quelques effets graves survenus au décours de la vaccination par Astra Zeneca n'a été démontré et même si cela s'avèrera vrai la balance bénéfice risque est largement en faveur du bénéfice du vaccin ; car il faut savoir qu'en Grande Bretagne uniquement presque 19 millions ont reçu ce vaccin sans qu'il y ait de gros problèmes. Le vaccin est fabriqué selon un concept mieux connu et mieux maitrisé qui se base sur l'injection de particules virales inoffensives contrairement aux autres vaccins Pfizer, Moderna qui utilisent un nouvel procédé se basant sur l'ARN (un composant du noyau viral) et dont on ignore à long terme les effets, en plus de leur prix qui ne permet pas de les acquérir pour une vaccination de masse. Il faudrait juste prendre quelques précautions en écartant les personnes portant des pathologies à risque (troubles de la coagulation, antécédents personnels ou familiaux d'hémorragies) en attendant plus de détails des différentes sociétés savantes qui s'y attellent sur le sujet.