"18/03/2021"Skikda : Foire internationale aux Pays-Bas L’Algérie championne du monde de la fraise" Lors de la Foire internationale de la fraise organisée aux Pays-Bas et qui a connu la participation de 37 pays, l’Algérie, y participant pour la deuxième fois de la semaine, a remporté la première place. Ayant la meilleure qualité et étant la plus fine fraise du monde, la fraise de Skikda a ainsi été classée la première. Un rang honorable et important qui augmentera certainement la demande mondiale en fraises algériennes. Or, en termes de chiffres, le classement de l’Algérie parmi les pays exportateurs de la fraise est à la traîne. L’Egypte est l’un pays voisins occupants les premiers rangs dans la production et l’exportation de ce fruit. Il est classé premier au monde dans l’exportation des fraises surgelées avec une quantité équivalente à 140 000 tonnes par an, soit 20% de la quantité des fraises surgelées échangées sur le marché mondial. Aussi, il exporte une grande quantité de fraises fraîches (20 000 tonnes par an), et une énorme quantité de plants de fraisiers (4 millions de plants par an). Le Maroc, occupant le troisième rang mondial dans la production, il est considéré comme un pays important dans la production et l'exportation de ce fruit. En effet, les fraises marocaines dominent 30 marchés mondiaux et contribuent à la création de 30 000 postes d’emploi au Maroc, occupés pour la plupart par des femmes, apportant des revenus s’élevant à 150 millions de dollars dont 75 millions pour les fraises surgelées et 65 millions pour les fraises fraîches. Cela dit, le reproche essentiel fait à la production des fraises marocaines est que la plupart des grandes exploitations soient contrôlées par l’Espagne. Quant à l'Algérie, elle ne figure pas dans la liste des grands producteurs et exportateurs. Imed Moues