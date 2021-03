Espionnage économique : Arrestation d'un haut fonctionnaire de l'OAIC et récupération de 8 millions d'euros et de biens immobiliers; Par Kaci Haider | 19 Mars 2021 | 13:13 Les services de la sûreté nationale viennent d'élucider une affaire d'espionnage économique et divulgation de secrets d'une entreprise publique à des agents étrangers impliquant un fonctionnaire de la même entreprise. Selon les indications fournies par la cellule de communication de la sûreté d'Alger, il s'agit de l'ancien inspecteur général de l’Office Algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Il occupait les fonctions de directeur du commerce extérieur de l'OAIC. L'enquête a permis la récupération de 08 millions d'euros et la saisie de biens immobiliers à l'intérieur du pays et à l'étranger. Le mis en cause a été présenté hier devant le magistrat instructeur près du tribunal de Sidi M'hamed (Alger).