"Document exclusif. Pipes et tubes pour les puits de pétrole et de gaz : les nouvelles magouilles des respons

"22/03/2021"AP+"Document exclusif. Pipes et tubes pour les puits de pétrole et de gaz : les nouvelles magouilles des responsables de Sonatrach autour de 1,4 milliard de dollars de marchés"De nouvelles magouilles à la Sonatrach ! Algérie Part a découvert au cours de ses investigations de nouvelles manoeuvres de la direction générale de Sonatrach pour avantager illégalement deux sociétés étrangères en course pour l’obtention de marchés conséquents dans le cadre de la fourniture de pipes de forage pétroliers et gaziers.