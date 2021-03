23/03/2021"AP+"Pourquoi il est impossible pour l’Algérie de continuer à vendre un bidon d’huile à 600 Da"L’huile de table est devenue la préoccupation majeure des Algériens depuis plusieurs semaines. Alimentant une très vive polémique en raison des augmentations des prix anarchiques et de fortes pénuries dans les supermarchés ou magasins d’alimentation générale, l’huile de table a fini par provoquer des scènes ahurissantes de paniques au sein de la population algérienne. Mais au-delà de toutes les polémiques stériles au cours desquelles les producteurs accusent les commerçants, et vice-versa, personne en Algérie n’a voulu expliquer les véritables raisons de cette « crise de l’huile ». Une crise qui a pour origine : la dévaluation forte du dinar algérien et l’augmentation des prix des matières premières alimentaires sur les marchés internationaux.