"24/03/2021"Farida Larbi Journaliste"Journée mondiale de l’eau : 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable"Le 22 mars est la Journée mondiale de l’eau, proposée par le sommet de Rio de 1992 et avalisée par l’ONU l’année suivante. Cette année encore, la pandémie de Covid-19 a éclipsé cette importante célébration. Pourtant, cet or bleu, qualifié d’intarissable, se raréfie et son manque inquiète décideurs et populations.