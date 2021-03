"Annaba"En prévision de Ramadhan"L’association « Basmet Khair » mobilisée"

"En prévision de Ramadhan" L’association « Basmet Khair » mobilisée  24 Mar 2021  Annaba 1290 fois Comme chaque année, les associations caritatives s'affairent à collecter le maximum de dons alimentaires possibles pour constituer les couffins du ramadhan à offrir aux familles démunies durant le mois de ramadhan. En la circonstance, l’association « Basmet Khair », dont le siège se situe au niveau de la cité Sidi Achour (bloc W32), a lancé via les réseaux sociaux une collecte de dons afin de réunir le plus de couffins que possible. L’objectif que s’est fixée cette association est de collecter, en premier, les produits alimentaires essentiels tels que l'huile et les pâtes, en deuxième lieu ce seront les produits qui sont du moins peu nécessaires, tels que les fromages, les boîtes de conserves, sucre et autres… Cette initiative profitera principalement aux familles défavorisées vivant sous le seuil de pauvreté et qui habituellement bénéficient des couffins distribués chaque année par cette association, explique-t-on. L’année dernière ils ont pu, grâce à l’appel aux dons, distribué une centaine de couffins, dans des lieux très isolés. En outre, pour les besoins de l’action de solidarité, plusieurs scouts bénévoles se sont mobilisés notamment dans les supérettes, les grandes surfaces et les lieux publics à l’instar du Cours de la révolution afin de solliciter la solidarité des citoyens. Le bénévolat reste ouvert aux jeunes désirant contribuer à cette campagne, en vue d'ancrer l'esprit de solidarité et de fraternité dans la société. Parallèlement à ces actions, des restaurateurs mettent leurs locaux à disposition afin de permettre à des sans-abris ou encore des ressortissant étrangers de rompre le jeûne durant tout ce mois sacré. K.Khadidja Rayenne