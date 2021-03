"24/03/2021"Berrahal Les étalages de fortune envahissent le centre-ville"  24 Mar 2021  Annaba  1167 fois Point noir de la cité et principale source d’insalubrité, le commerce informel s’est propagé de manière telle à Berrahal, ces derniers temps, que les habitants en sont à dénoncer l’anarchie dans laquelle leur ville est en train de s’enfoncer. Les commerçants patentés, qui sont les premiers à pâtir de cette concurrence déloyale, ont décidé de baisser rideau en signe de protestation contre les vendeurs illicites, qui squattent chaussées et trottoirs, jusqu’au seuil de leurs magasins. Leurs plaintes et leurs nombreuses rencontres avec les autorités locales pour mettre fin à cette situation ont été vaines, alors que leur calvaire au quotidien n’en finit pas. Plus grave, le boulevard principal, vitrine de l’ancienne « Ain Mokra », rénové à coup de milliards de dinars a été également affecté par l’avancée du commerce informel. Chaque samedi, à l’occasion du marché dit « souk Ansa », de nombreux quartiers sont pris d’assaut par des vendeurs illicites, mais aussi par des milliers de femmes venues d’autres communes et autres localités des wilayas voisines de Skikda et Guelma.Dans ces deux endroits connus pour leur continuel va et vient et où les voitures nombreuses ajoutent à l'affluence, l’insécurité règne en maitre. Les rues et ruelles desdits quartiers se transforment, en la circonstance en territoires de non-droit. En effet, les lieux fort achalandés, les automobilistes ne peuvent garer leur véhicule et sont de fait chassés par des vendeurs « confortablement » installés sur les trottoirs, sinon à même la chaussée, proposant des produits en tous genres, et surtout échappant à tout contrôle d’hygiène. Il suffit de faire un tour en centre-ville pour se rendre compte de la gravité de la situation, qui y prévaut actuellement. Insalubrité extrême, propos malveillants, grossièreté et autres comportements sont le lot quotidien des malheureux habitants des cités notamment celle des 400 logements, qui affirment que cette embarrassante situation les a amené à priver leurs épouses de leurs balcons, ne serait-ce que pour prendre une bouffée d’oxygène…. B.Salah-Eddine