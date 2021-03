"24/03/2021"Intempéries Les sapeurs-pompiers très sollicités  Annaba  1096 fois Les agents de la protection civile de la wilaya d’Annaba ont eu à intervenir à plusieurs reprises, durant les intempéries de ces dernières 48 heures afin d’apporter assistance et secours à des familles affectées par les infiltrations d’eaux pluviales. Ainsi, le jardin d’enfants d’El Hadjar ayant été envahi par 30 cm d’eau, il avait fallu utiliser des motos pompes afin de vidanger les lieux. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis d’éviter le pire, notamment pour sauver les documents scolaires et les matériels pédagogiques. A Guirch dans la commune de Berrahal ce sont deux maisons, qui ont subi des fissures importantes dans les murs, qui avaient nécessité un secours immédiat. A « Haî Ezahra » dans la ville d’Aïn Berda, ce sont deux murs ainsi que le plafond d’une habitation d’un immeuble de 3 étages que les eaux pluviales avaient inondé, qui menaçaient de s’effondrer. A El Eulma, enfin c’est un ravin en aval de la cité des 50 logements, qui a été inondé par l’écoulement des eaux et qu’il a fallu assainir des eaux pour eviter un glissement de terrain. Ahmed Chabi