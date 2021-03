Annaba Une cellule pour protéger le patrimoine forestier

Annaba 24 Mar 2021  Une cellule pour protéger le patrimoine forestier. Afin de protéger, surveiller et contrôler les ressources forestières et végétales de la wilaya d’Annaba, une cellule présidée par le wali et composée du conservateur des Forêts, du directeur des ressources hydriques, du directeur de l’Environnement ainsi que du Directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, entre autres a été installée. La création de cette cellule coïncide avec la célébration de la journée mondiale des Forêts, célébrée le 21 mars de chaque année. Elle est chargée principalement de recevoir et de suivre les demandes concernant toute action possible sur la bande forestière de la wilaya présentée aussi bien par les citoyens ou par les sociétés. La composition de la cellule est susceptible d’être élargie à des acteurs ayant des compétences pour se prononcer sur les demandes signifiées. « Il est impératif de faire figurer des élus locaux et des animateurs associatifs locaux dans cette cellule pour lui donner un caractère authentique et permettre un travail plus sérieux », ont souhaité des observateurs du secteur. Avec cette entité, il devient plus facile d’avoir un regard direct et coordonné sur le secteur forestier et ainsi empêcher toute atteinte au patrimoine forestier. Zarrougui Abdelhak