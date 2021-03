Souk-Ahras Remplissage substantiel des barrages 24 Mar 2021  Régions  5336 fois Une nouvelle particulièrement réjouissante autant pour les ménages que pour les agriculteurs que celle liée à la formidable manne hydrique apportée durant les trois premiers jours de la semaine en cours à la faveur des intenses précipitations qui se sont abattues sur la région. En effet, les trois barrages opérationnels répartis à travers le territoire de la wilaya ont connu un remplissage à la hauteur des espérances des citoyens qui a été jugé suffisamment sécurisant pour la haute saison par les initiés autant pour les besoins domestiques des foyers que pour les activités agricoles surtout concernant le problème de l'irrigation. " La wilaya a enregistré ces derniers jours un remplissage assez intéressant des trois barrages suite aux pluies abondantes qui ont été une aubaine providentielle pour les populations pour leurs divers besoins après un hiver marqué plutôt par une sorte de sécheresse. Le barrage de Oued Charef qui est destiné fondamentalement à l'irrigation a atteint le rassurant niveau de 58 millions de M3, celui de Oued Méllègue qui dessert les wilayas non seulement de Souk-Ahras mais de Tébessa et de Oum El Bouaghi a atteint le niveau presque optimal de 151 millions de M3 alors que le barrage de Ain Dalia réservé uniquement à l'alimentation en eau potable de la ville de Souk-Ahras ainsi que de quelques agglomérations limitrophes de territoire de la wilaya a vu substantiellement augmenter son niveau atteignant les 22 millions de M3. Ceci sans compter les eaux de ruissellement emmagasinées par les retenues collinaires qui vont profiter aux partisans des cultures maraîchères. Tout cela va au fond nous permettre d'envisager l'été prochain du moins avec sérénité et assurance...", a commenté M. Bouâacha Benouareth, le directeur des ressources en eau. Selon les services locaux de la météorologie, la pluviométrie enregistrée suite aux dernières précipitations est estimée de 88 mm, Ce qui est un record en soi en pareille période de l'année, pense-t-on. Hamid Fraga