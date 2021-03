France : un Algérien retrouvé mort près de l’aéroport de Lyon

25/03/21France : un Algérien retrouvé mort près de l’aéroport de Lyon Le corps d’un ressortissant Algérien âgé de 83 a été retrouvé sans vie mardi dernier, à proximité de l’aéroport de Lyon. La disparition de ce ressortissant Algérien a été signalée en France il y a un mois. Répondant au nom de Maamar Belghali, ce ressortissant Algérien âgé de 83 ans est porté disparu en France depuis le 11 février dernier. Un appel à témoins a été même diffusé le 24 février par la police française, mais en dépit de toutes les recherches effectuées, l’octogénaire Algérien n’a été retrouvé que mardi dernier, à proximité de l’aéroport de Lyon. Une enquête pour déterminer les causes de la mort Le corps sans vie de l’octogénaire Algérien ne portait cependant aucune trace de violence, selon le journal Français, Le Progrès. Il a été retrouvé à proximité de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, ou le ressortissant a été d’ailleurs vu pour la dernière fois. Maamar Belghali a disparu suite a son arrivée à bord d’un vol en provenance d’Algérie, au niveau de l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon, ou il a été vu pour la dernière fois. Des proches avaient signalé sa disparition et un appel à témoins a été donc lancé par la police Française. Toutes les recherches se sont avérées cependant vaines jusqu’à mardi dernier. Une enquête, confiée à la gendarmerie de Genas, a été également enclenchée afin d’élucider les causes et les circonstances qui ont mené à la mort de cet octogénaire algérien en France. C’est dans le cadre de cette enquête qu’une autopsie sera également pratiquée. Pour rappel, le ressortissant a disparu le 11 février dernier. Cette disparition mystérieuse et inexpliquée a duré un mois et a suscité une grande frustration au sein de ses proches qui ont averti les services de sécurité. La gendarmerie française s’est également saisie de l’affaire, et elle a diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Le ressortissant Algérien a été observé pour la dernière fois quittant l’aéroport, puis aucune trace. Jusqu’à la découverte de son cadavre mardi dernier.