25/03/2021 "Pas évident sans expertise" Pas évident sans expertise par Abdelkrim Zerzouri Si ce n'est pas du pétrole ce serait quoi, alors ? Emporté par l'enthousiasme de la découverte, ces derniers jours, d'un filon de pétrole dans la commune de Ouled Rahmoune, à Constantine, dans le sillage du creusement d'un puits artésien en forage effectué par un agriculteur à des fins d'irrigation, les esprits sont restés flashés sur cette probabilité d'une découverte d'un puits ou nappe de pétrole, omettant de prendre en considération une autre piste, celle de la pollution, voire d'une catastrophe environnementale, qui pourrait être provoquée par le fait d'intrusion de déchets d'hydrocarbures dans les eaux souterraines. Tant qu'on ne sait rien encore sur la nature des liquides et gaz émanant lors des travaux de forage de ce puits, qui ne sera connue que dans quelques jours, après la communication du résultat final des analyses des échantillons prélevés, avant-hier (mardi 23 mars), par la commission d'experts du Groupe Sonatrach de Boumerdès lors de son déplacement sur les lieux, on ne peut rien affirmer. Et, si on ne peut rien affirmer pour le moment à ce propos, selon les dires des experts, la seconde hypothèse de la pollution resterait entièrement posée. Il ne pourrait y avoir de troisième hypothèse, c'est soit du pétrole soit c'est le fait de la pollution, même si on ne souhaite pas se trouver en face de cette éventuelle possibilité, qui pourrait avoir des conséquences et des développements forcément plus déplaisants. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est ce qu'on a vu à l'œil nu sur place, en l'occurrence des substances liquides noirâtres et visqueuses et les gaz émanant de ce puits ressemblant à des substances énergétiques. En somme, cela pourrait être n'importe quoi, du pétrole ou d'une souillure des eaux souterraine par des déchets d'hydrocarbures ou autre fuite importante et prolongée provenant des réservoirs de carburants dans la région. Cela n'exclut en rien l'hypothèse d'une découverte réelle d'un filon de pétrole, il faut juste prendre en considération la probabilité contraire en l'absence de résultats prouvant avec certitude la première hypothèse. Même si la région riche en hydrocarbures reste pour le moment encore le Sahara, principale région pétrolière de l'Algérie qui recèle encore un bon potentiel de découvertes, on a commencé à parler de découverte de pétrole dans le nord du pays en 2011, époque où l'on découvert deux gisements pétroliers dans la région de Tébessa et le second entre les wilayas d'El Bayadh et de Béchar. Aussi, deux autres découvertes de gaz ont été réalisées dans la région de Tamzaya, entre El Bayadh et Béchar, et à Djebel Dermoune au sud de Tébessa, selon des déclarations du ministre de l'Energie en ce temps-là. On avait estimé dans ce contexte que les résultats d'exploration, menées dans le nord du pays, sont très encourageants, mais la complexité de la géologie de la région nord ne permet pas d'engager des actions de forages. Depuis, on n'a pas plus parlé de découvertes de gisements de pétrole dans le nord du pays durant toute une décennie, jusqu'à ce nouvel épisode, en 2021, de Ouled Rahmoune. Du pétrole ou de la pollution des eaux souterraines ? Difficile à distinguer entre les deux en l'état actuel des choses. Seuls les résultats des analyses en cours détermineront la nature et la qualité de ces liquides et gaz émanant de ce puits artésien.