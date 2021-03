27/03/2021"APP"Confidentiel. Ahmed Ouyahia a quitté discrètement sa cellule à la prison d’Abadla (Béchar)"L’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia quitté dans la plus grande discrétion sa cellule à la prison d’Abadla située à 90 km au sud de Béchar, a pu confirmer Algérie Part au cours de ses investigations. Ahmed Ouyahia ne se trouve plus en détention dans cette prison dans la wilaya de Béchar, l’un des établissements pénitentiaires les plus éloignés du pays.