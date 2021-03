"27/03/2021"Amar Saïdani se réfugie au Maroc où il jouit de la protection du régime de Rabat"Par Kamel M. – Des sources généralement bien informées indiquent qu’Amar Saïdani se trouverait au Maroc où le roi Mohammed VI lui assure la protection en contrepartie d’une mission que le Makhzen lui a confiée il y a quelques années, celle de promouvoir le slogan «Etat civil et non militaire», étrangement repris par la seconde édition du Hirak dévoyé par les islamistes. L’ex-président du Parlement a, ainsi, concouru à la dislocation du Département du renseignement et de la sécurité, le redoutable DRS, pour le compte du régime monarchique de Rabat.