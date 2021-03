"30/03/2021"Sonatrach : « Ce que nous avons découvert à Constantine est de l’huile de moteur et non du pétrole »"La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach réagit officiellement, via un communiqué publié ce mardi 30 mars 2021, au sujet de la dernière découverte faite par un agriculteur à Constantine, au niveau d’un puits qu’il venait de creuser lui même.