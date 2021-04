"Le drame de Béjaia relance le débat sur les conditions de détention dans les prisons algériennes"Huit personnes, un prisonnier et sept gardiens, sont mortes par asphyxie dans une fosse sceptique se trouvant à l’intérieur de la prison d’Oued Ghir (à 10 km à l’oued du chef lieu de la wilaya de Bejaïa) à l’extrémité de la structure. Les corps, sans vie, des victimes ont été acheminées à la morgue du CHU de Bejaïa. Ce drame a provoqué une onde de choc sur l’ensemble du territoire national. Il relance plus que jamais le débat sur les conditions de vie et de détention au sein des prisons algériennes.