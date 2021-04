"1/04/2021"Côte Est Alerte à la méduse mortelle" Alerte à la méduse mortelle Des méduses apparemment mortes ont été rejetées ces derniers jours sur la côte de Skikda, Jijel et pourquoi pas à Annaba et la partie Est de Annaba. De couleur bleue ou grise ces méduses secrètent un venin mortel pour l’être humain au simple toucher. Ceux qui aiment fouiner le long des plages ou laissent leurs enfants s’ébattre sur le sable doivent faire attention car ces méduses ont un venin qui agit même plusieurs semaines après leur mort. Il faut penser à les enterrer profondément dans le sable et éviter de les toucher. Il existe quelques méduses qui ne sont pas urticantes, ou très peu, et malheureusement, « il existe aussi des méduses dont le poison est très dangereux pour l’homme. La Cuboméduse (guêpe des mers ou chironex fleckeri), la Physalia physalis (galère portugaise), Irukandji peuvent tuer une personne très rapidement. Le poison agit en quelques minutes seulement » et une de ces variétés existe dans les eaux méditerranéennes. Le venin en question s’attaque au système nerveux, au cœur et à la peau. « La Galère portugaise ou Physalia physalis est une méduse venimeuse qui vit généralement à la surface des mers tropicales et subtropicales, mais la force des vents et des courants marins peut la pousser vers l’océan Atlantique et même vers la mer Méditerranée où ce type de méduse a été repéré sur les plages de Tunisiennes de Bizerte. » Ahmed Chabi