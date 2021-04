"1/04/2021"Berrahal L’appartement d’un magistrat cambriolé"  Annaba L’insécurité, qui s’est installée de manière pesante dans cette partie centrale de la ville de Berrahal, est ressentie douloureusement par les habitants du quartier du palmier, au centre-ville. Depuis un certain temps, cette cité est devenue un véritable foyer de la criminalité sous toutes ses formes, depuis le trafic de drogue, la prostitution, les agressions et le vol d’appartements. Dénonçant l’impunité dont jouissent les bandes criminelles qui investissent, dès la nuit tombée, les lieux en faisant un repaire de brigands, les habitants de ces quartiers se joignent à ceux des cités limitrophes pour lancer un SOS en direction des services de sécurité, pour qu’il soit mis un terme à cette situation invivable. Une source sécuritaire a révélé, que pas plus tard qu’avant-hier, les membres d’une bande de malfaiteurs, qui serait originaire de ce même quartier, ont osé cambrioler l’appartement d’un magistrat en activité au tribunal de Berrahal, le procureur-adjoint en l’occurrence, sis à la promotion « Benatia », à l’entrée Est de la ville, réputée pour son calme et la qualité des résidents. Après avoir fracassé la porte, les auteurs de ce casse ont dérobé des objets de valeur et de l’argent, selon la même source. Pour les riverains, des préconisations, il est plus que nécessaire que les services de sécurité prennent des mesures concrètes et urgentes pour lutter efficacement contre le banditisme. Des notables de la ville attribuent cette situation au peuplement du nouveau pôle urbain Kalitoussa, où des milliers de jeunes provenant de divers s quartiers d’Annaba ont été recasés, la violence s’est manifestée sporadiquement sur quelques cités précarisées.