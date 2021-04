"1/04/2021"Annaba Spéculation tous azimuts sur le rond à béton"Apres la spéculation, qui a ciblé, à quelques jours du mois de ramadhan, de nombreux produits de large de consommation, le phénomène s’est élargi pour toucher les produits de construction et surtout ferreux pour atteindre une hausse vertigineuse, apprend-on auprès des constructeurs. En effet, et selon de nombreux opérateurs économiques en charge de la réalisation des programmes de logements de différent type au niveau notamment des pôles urbains, le prix du rond-à-béton a subitement doublé. Les bâtisseurs dénoncent pour la circonstance une pratique maffieuse des vendeurs des matériaux de construction, précisant que la hausse a atteint les 90%, parfois plus. « Il y a une semaine, indiquent-ils, le quintal du rond-à-béton est vendu à 6000 DA, aujourd’hui, Il est écoulé par les importateurs y compris une entreprise tunisienne installée à Annaba, à plus de 12.000 DA le quintal ». Une augmentation que les intervenants expliquent par celle des prix sur le marché mondial Cependant, les opérateurs économiques en charge des programmes de logement, ce phénomène a été qualifié d’injustifiée estiment nos sources, puisque l’entreprise Sider El-Hadjar, dont la qualité du produit est supérieur, n’a pas procédé à la hausse des prix. L’augmentation brutale des prix de l’acier commence à peser sur les contrats des entreprises de construction indique la même source, en signalant que plusieurs projets de construction ont été affectés par cette hausse, dont certains auraient déjà été contraints d’arrêter les chantiers. Par ailleurs et toujours à propos des produits ferreux, nous apprenons que le procès de plusieurs operateurs versés dans ce domaine, en activité à Annaba et Skikda, s’ouvrira bientôt. A rappeler qu’en juillet dernier, un groupe d’importateurs des produits ferreux de construction, en activité dans les wilayas d’Annaba et Skikda, ont été auditionnés par les enquêteurs de la brigade économique de la gendarmerie nationale de Bab El-Djedid, à Alger au sujet de mouvements commerciaux douteux durant la période allant de 2016 à 2019. Il s’agit de six importateurs de ferraille, dont 3 basés à Annaba et trois autres répertoriés à Skikda ont été ciblés par ces convocations et qui seraient très proches du réseau tentaculaire de la « Issaba ». Les enquêtes lancées dans ce cadre, portent sur l’importation au niveau des ports d’Annaba et de Skikda de quantités de billettes et de rond à béton destinés à la construction, confient nos sources. B. Salah-Eddine