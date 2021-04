04/04/21"Covid-19: L'Algérie réceptionne plus de 364.000 doses du vaccin AstraZeneca" ALGER - Un premier lot de 364.800 doses du vaccin anti Covid-19 AstraZeneca a été réceptionné samedi matin à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, dans le cadre de la coalition internationale de distribution du vaccin contre la Covid-19 (COVAX). A cette occasion, le Directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), Fawzi Derrar, a indiqué que ces vaccins "sont l'un des fruits de la coalition de l'Algérie avec +le mécanisme COVAX" qui comprend l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et plusieurs partenaires internationaux". Soulignant que "ce premier lot sera suivi par d'autres les jours à venir", M. Derrar a précisé que cette nouvelle cargaison contribuera à accroître la cadence de vaccination des citoyens contre le Coronavirus. Pour sa part, le Directeur général des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, Gouaoui Nassim a relevé que l'arrivage de ces vaccins "est le fruit de la coopération entre l'Algérie et les organisations internationales concernées, dont l'OMS", en vue de la lutte contre l'épidémie. A cette occasion, le représentant de l'OMS en Algérie, François Nguessan, a salué " les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le Coronavirus et son rôle dans l'action internationale commune de lutte contre cette pandémie". A son tour, l'ambassadeur coordonnateur résident des Nations-Unies en Algérie, Eric Overvest a mis en exergue " les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le Coronavirus et sa collaboration dans le cadre de la coalition ‘COVAX’, laquelle vise, a-t-il dit, à acheminer le vaccin à tous les peuples des Etats du monde, pour le bien de l'Humanité". Le représentant de l'UNICEF en Algérie, Isselmou Boukhari s'est également félicité du "grand rôle" de l'Algérie dans la lutte contre cette pandémie".