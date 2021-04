04/04/21"Roulés d'aubergine farcis"1 aubergine, 250 g de bœuf haché, 1 oignon, sel, poivre, paprika, cumin, persil, 1 pomme de terre, 1 œuf Faire cuire la pomme de terre à la vapeur. Eplucher l'aubergine et la couper en tranches dans le sens de la longueur. Faire griller les tranches d'aubergine des 2 côtés dans de l'huile d'olive. Faire revenir la viande avec l'oignon émincé, les épices, le persil, la pomme de terre et l'œuf. Former des boudins. Placer ces boudins sur les tranches d'aubergine. Les rouler. Les placer dans un plat à gratin. Verser un peu de béchamel et parsemer de fromage râpé. Passer au four pour faire gratiner le fromage.