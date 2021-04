Enquête. Inquiétant : Les Algériens ne mangent pas assez de fruits et de légumes/Les Algériens ne consomment pas suffisamment de légumes et de fruits par jour. Ce qui expose leur santé à des risques élevés liés notamment au développement de maladies chroniques qui peuvent mettre en péril leur vie. C’est du moins ce que nous pouvons conclure au cours de notre enquête sanitaire au cours de laquelle nous avons pu accéder au contenu d’une étude scientigique très sérieuse menée par le ministère algérien de la santé en collaboration avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) HQ-Genève et du bureau de la représentation OMS à Alger.