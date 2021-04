Par: Sonia Lyes —01 Avril 2021 Saïda Neghza : « Il faut créer 1000 Issad Rebrab, et non pas 1000 Haddad » Saïda Neghza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, était ce jeudi 1er avril en visite dans une des unités du groupe Cevital à Bejaïa. L’occasion pour elle de mettre en exergue tout ce que fait l’industriel pour la création de richesses et d’emplois.