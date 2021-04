08/04/21 +pa "Confidentiel. Ali Haddad et Tahkout : « Nous n’avons rien détourné vers l’étranger, nous avons investi ! »Algérie Part a pu obtenir de nouvelles informations confidentielles sur le processus de négociations entamé par les autorités judiciaires algériennes avec les principaux oligarques de l’ère Bouteflika. Plusieurs rencontres ont été organisées dans la plus grande discrétion entre des conseillers du ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, et des richissimes oligarques algériens déchus et emprisonnés dans plusieurs établissements pénitentiaires répartis à travers le pays.