Retour du marché aux bestiaux

Djeha a vendu tous ses ânes parce qu’ils avaient trop travaillé durant la saison. Il se rend au marché hebdomadaire pour en acheter d’autres. Il est heureux à l’idée que les nouvelles bêtes qu’il vient d’acquérir ne soient pas efflanquées. Il a prévu trois cordes pour s’en servir comme licous. Les ânes attachés deux par deux seront conduits et surveillés convenablement. Donc le voilà en route vers sa demeure une bonne baguette d’olivier à la main : C’est un homme heureux ! En route, il ressent une petite fatigue. Il décide d’enfourcher l’un des ânes qui caracolait, seul devant lui ; sitôt pensé sitôt fait : voilà notre Djeha sur le dos de la bête, les jambes pendantes. Tout à coup l’idée de compter ses ânes lui vient à l’esprit. J’en ai acheté sept : un, deux, trois, quatre, cinq, six, mais il en manque un ! Il se retourne pour voir si la bête ne s’est pas attardée ; mais rien, aucune trace, il recompte encore et encore. Comme il est presque arrivé, il se résigne et attend d’être chez lui pour signaler cette disparition à son épouse. Il l’aperçoit justement devant lui accompagnée de leur fils, tous deux arborant un large sourire, heureux certainement de voir Djeha au milieu de ces belles bêtes nouvellement acquises. Mais Djeha présente une mine renfrognée, le front barré par de nombreuses rides. – Que t’arrive-t-il Djeha ? Es-tu malade ? Dis-moi, je suis inquiète ! Lui demande son épouse. – J’ai acheté sept ânes ce matin, au marché ; j’ai beau compter et re compter je n’en vois que six, j’ai bien vérifié et re vérifié, toujours je n’en trouve que six, lui répond Djeha tristement. Alors la mère éclate de rire et lui dit : – Djeha, moi, je vois huit bourricots, deux, quatre, six et le septième a le huitième sur le dos !