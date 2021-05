ANNABA "chaque jour suffit sa peine en bien et en mal"

Un marchand de fruits et légumes s’immole par le feu  10 Mai 2021  653 fois Le marché informel qui s’est installé en centre-ville, à la veille de l’Aïd a bouché pratiquement cette zone empêchant toute circulation ce qui a amené les agents de police du 3eme arrondissement à intervenir pour dégager en priorité la Rue Ben Badis qui était la plus encombrée d’entre toutes ce samedi 8 mai. Un marchand de fruits et légumes a réagi à la saisie de sa balance en s’aspergeant d’essence… Lire la suite... SADEG «Leylet Al Qadr » célébrée avec les agents d'astreinte  10 Mai 2021  53 fois Pour la quatrième semaine consécutive coïncidant avec la célébration de la fête de la Nuit du Destin ou « Leylette Al Qadr », le directeur de la Concession de Distribution d'Annaba (CDA) a convié à cette cérémonie les agents d'astreinte, le commandement d'astreinte, les équipes de permanence et le président du bureau syndical, ainsi que les chefs de structures, à prendre part au grand festin collectif organisé en la circonstance… A l'approche de l'Aïd Le risque de contamination au COVID-19 augmente  10 Mai 2021  127 fois À quelques jours de l'aïd El Fitr, le mouvement de foules est si important dans la ville qu'il en est devenu préoccupant, notamment avec la ruée des citoyens aux portes de boulangeries pour les gâteaux de l'Aïd. Force est de constater que le mois du ramadhan 2021, fut marqué par la résurgence de l'épidémie de la COVID-19 dans la wilaya d'Annaba et le reste du Pays. Durant ces 4 dernières… Araissia Youcef, soldat du feu, mort en service commandé Incendie à «Zémouria » Araissia Youcef, soldat du feu, mort en service commandé  10 Mai 2021  264 fois Les éléments de l'unité secondaire de la protection civile d'EL Hadjar ont perdu l'un des leurs hier vers 12 heures 30. Ce pompier Araissia Youcef, âgé de 31 ans est mort en sauvant des vies humaines cernées par le feu à la suite de l'incendie qui s'était déclenché dans deux habitats précaires au lieu-dit «Zémouria » à côté du nouveau quartier d'El Hadjar. Les sapeurs-pompiers avaient réussi à sauver une… Céréaliculture L'OAIC table sur une production de 79.920 q  09 Mai 2021  167 fois Pour l'imminente opération de moisson-battage 2020, la direction de l'office Algérien Interprofessionnel des Céréales, prévoit une production locale de blé dur et tendre d'environ 79.920 quintaux sur une superficie de 2664 hectares emblavés à l'issue de la campagne moissons-battage de cette année. Ce qui approche une récolte d'environ 30 quintaux par hectare cette année, et ce, avec près de 10.000 d'hectares de moins qu'en 2020, ce qui équivaut à 30.000… Des containers à même les rues Commerce informel Des containers à même les rues  09 Mai 2021  1050 fois L'anarchie est-elle consommée au niveau des plus importantes communes de la wilaya d'Annaba, à savoir El-Bouni, El-Hadjar, Berrahal, en matière du commerce informel ? Tout-porte à le croire, en effet, si l'on considère la situation « catastrophique » et « incontrôlable », qui prévaut de nuit comme de jour, au cours de ces dix derniers jours du mois de ramadhan notamment. Le commerce informel a gagné de plus en plus… Berka Zerga 26 800 sachets de tabac à priser de contrefaçon saisis  09 Mai 2021  112 fois Après des investigations poussées, les éléments de la brigade de gendarmerie de Berka Zerga, commune de Sidi Amar, ont démantelé un réseau de trafiquants de tabac à chiquer de contrefaçon. Ces individus au nombre de 6 et âgés entre 25 et 30 s'adonnaient à la fabrication et au conditionnement de ce produit sans tenir compte de soin effet nocif sur la santé des consommateurs. Au cours de la première opération,… Cités Patrice Lumumba et Oued Forcha 17 téléphones portables haut de gamme récupérés  09 Mai 2021  328 fois Poursuivant leurs investigations après les plaintes déposées par les victimes de vols de leurs téléphones portables haut de gamme ou de l'intérieur de leurs véhicules, les éléments du commissariat de proximité du 7ème arrondissement dont le siège fait face à la plage Fellah Rachid (ex Saint Cloud) ont réussi à récupérer pas moins de 17 téléphones. Les auteurs de ces vols commis à l'arraché ou à la roulotte ont pour… Commerces règlementés 154 locaux commerciaux proposés à la fermeture  09 Mai 2021  87 fois Les agents du service de la police générale rattachés à la Sûreté de wilaya d'Annaba ont organisé 526 sorties de contrôles des magasins règlementés au cours du mois d'avril. Il a été proposé la fermeture de 154 locaux commerciaux et la fermeture temporaire de 15 autres. Ces sorties sur terrain ont donné l'occasion aux policiers de sensibiliser les commerçants et les citoyens sur le danger représenté par la propagation du… Les offres de financement du CPA vulgarisées Annaba Les offres de financement du CPA vulgarisées  08 Mai 2021  320 fois L'ex- direction régionale du Crédit Populaire Algérien a organisé ce jeudi des portes ouvertes au théâtre Régional d'Annaba Azzedine Medjoubi. Forte de son audience auprès des citoyens la banque dispose de plusieurs agences notamment celles de la 201 (actuellement transférée à la Cité du FLN), de la GTH, Boulevard d'Afrique, la 215 rue Emir Abdelkader et Kalitoussa dans la commune de Berrahal, sans oublier la 217 où se trouve le… 8 Mai 1945 Entre et 15 et 25 martyrs assassinés Place Stambouli  08 Mai 2021  137 fois Nul ne peut et n'a le droit d'occulter les tragiques massacres commis le 8 mai 1945 et les jours qui suivirent par l'armée et la police françaises ainsi que par les pieds noirs colonisateurs. Annaba qui pleurait, Annaba qui souffrait dans sa chair avait perdu au cours de ces manifestations entre 15 et 25 martyrs tombés sous les balles d'une armée et d'une police coloniales sous les ordres d'un certain…