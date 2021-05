Rue Ben Badis Un marchand de fruits et légumes s’immole par le feu  10 Mai 2021  Annaba Le marché informel qui s’est installé en centre-ville, à la veille de l’Aïd a bouché pratiquement cette zone empêchant toute circulation ce qui a amené les agents de police du 3eme arrondissement à intervenir pour dégager en priorité la Rue Ben Badis qui était la plus encombrée d’entre toutes ce samedi 8 mai. Un marchand de fruits et légumes a réagi à la saisie de sa balance en s’aspergeant d’essence et en mettant le feu à son corps. Le malheureux père de famille n’avait dû son salut qu’à la présence d’esprit des personnes présentes sur les lieux qui étaient rapidement intervenus et qui ont réussi à éteindre le feu qui lui consumait le corps. Transporté dans un état alarmant vers l’hôpital Ibn Sina (Les Caroubiers) au service des grands brûlés, il semble que son pronostic vital serait sévèrement engagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de ce dramatique incident. Ahmed Chabi