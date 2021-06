L ’Algérie devait recevoir hier lun di un nouveau quota de 500.00 doses du vaccin chinois Sinovac, a indiqué une responsable du ministère de la Santé, annon çant l’arrivage de près de 3 mil lions de doses durant le mois de juillet prochain. «L’Algérie recevra, aujourd’hui (lundi), 500.000 doses du vaccin Sinovac. D’autres arrivages sont attendus en juillet avec la récep tion d’une autre quantité de 3 ty pes de vaccins en l’occurrence le chinois, le russe et l’Astra Zene ca», a indiqué la directrice géné ral de la Pharmacie au ministère Covid-19 L’Algérie reçoit 500.000 doses du vaccin chinois Sinovac de la Santé, Mme Ouahiba Had joudj, en marge de la cérémonie de célébration de la Journée mon diale anti-tabac. Elle a affirmé que l’Algérie re cevra, de plus en plus de vaccins, durant les mois à venir. «On ré ceptionnera, d’ici la fin juin, 5,5 millions de doses. Un autre quota conséquent sera reçu pour juillet, août et septembre, pour être ap provisionné régulièrement au fil des mois jusqu’à arriver à l’objec tif que nous nous sommes assigné à la fin de l’année en cours». Concernant l’allocation du méca nisme onusien Covax, elle a ex pliqué que c’est un programme d’allocation qui est fait au début de chaque trimestre. «Nous sommes en train de rece voir les 364.800 et les 758.400 doses de vaccin Astra Zeneca, un programme qui a débuté en avril pour couvrir les mois d’avril, mai et juin», a-t-elle expliqué. «Nous attendons en juin un autre quota de 758.400 doses, ce qui portera notre réception via le mé canisme Covax à plus de 1.880.000 doses», a-t-elle estimé, ajoutant qu’il s’agit de l’allocation prévue pour l’Algérie pour avril, mai et juin», a-t-elle relevé.