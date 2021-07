LA MORT DE DILIP KUMAR

C’était un des derniers grands monstres de l’âge d’or de Bollywood, on l’appelait «Le Roi de la Tragédie»; Dilip Kumar est mort plusieurs fois au cinéma, il vient de mourir une bonne fois pour toutes et pour de bon à l’âge respectable de 98 ans. Mais peut-être qu’aussi célèbre soit-il, son nom ne vous dit rien. Il vous sera alors conseillé de voir «Mughal-e-Azam», l’un des plus grands succès du cinéma indien. Dilip Kumar y tient le rôle principal, celui d’un prince moghol fou amoureux son esclave. Amour impossible, pleurs et chansons… Enorme succès populaire.