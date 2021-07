les vaccins sont-ils sûrs?

es vaccins sont-ils sûrs? Les vaccins sont sûrs et leurs effets secondaires sont en général mineurs et temporaires, comme un bras endolori ou une faible fièvre. Des effets indésirables plus sérieux sont possibles, mais extrêmement rares. Tout vaccin homologué subit une batterie de tests rigoureux tout au long des multiples phases des essais avant que son utilisation ne soit approuvée; il est ensuite réévalué régulièrement après son introduction. Les scientifiques surveillent en permanence les informations provenant de plusieurs sources pour y déceler tout signal indiquant que le vaccin peut entraîner des risques pour la santé. Rappelez-vous que vous avez une probabilité bien plus grande d’être gravement atteint par une maladie à prévention vaccinale que par un vaccin. Par exemple, le tétanos peut provoquer des douleurs extrêmes, des spasmes musculaires (trismus) et des caillots sanguins, la rougeole peut entraîner une encéphalite (infection du cerveau) et la cécité. De nombreuses maladies à prévention vaccinale peuvent même provoquer la mort. Les avantages de la vaccination dépassent donc de loin les risques et il y aurait bien plus de cas de maladie et de décès sans les vaccins. Les vaccins ont-ils des effets secondaires? Comme tout médicament, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires bénins comme un peu de fièvre, une douleur ou une rougeur au point d’injection. Ces réactions disparaissent d’elles-mêmes en quelques jours. Les effets secondaires sévères et durables sont extrêmement rares. Le risque de réaction indésirable grave à un vaccin est de 1 pour un million. On surveille continuellement l’innocuité des vaccins pour détecter des événements indésirables rares. Peut-on administrer à un enfant plusieurs vaccins en même temps? Les données scientifiques montrent que l’administration simultanée de plusieurs vaccins n’a pas d’effets négatifs. Chaque jour, les enfants sont exposés à des centaines de substances étrangères déclenchant une réponse immunitaire. Le simple fait de manger entraîne l’introduction de nouveaux germes dans l’organisme et la bouche et le nez abritent de nombreuses bactéries. Lorsque l’association de vaccins est possible (par exemple pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche), on réduit le nombre d’injection et la gêne pour l’enfant. Cela permet aussi d’administrer à l’enfant le bon vaccin au bon moment et d’éviter qu’il ne contracte une maladie potentiellement mortelle. Existe-t-il un lien entre les vaccins et l’autisme? Rien n’indique qu’il y ait un lien entre les vaccins et l’autisme ou les troubles autistiques. De nombreuses études, menées sur de très grandes populations, ont démontré ce point. L’étude de 1998, ayant suscité des inquiétudes quant à l’éventualité d’un lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et l’autisme, s’est avérée ensuite entachée d’erreurs et de fraude. L’article a alors été supprimé de la revue qui l’avait publié et le permis d’exercer a été retiré au médecin qui en était à l’origine. Malheureusement, il avait déclenché un vent de panique qui a fait baisser les taux de vaccination dans certains pays et provoqué par la suite des flambées épidémiques. Nous devons tous prendre les mesures pour ne communiquer que des informations crédibles et scientifiques sur les vaccins et les maladies qu’ils préviennent.