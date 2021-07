Miriam Makeba Pata Pata Miriam Makeba Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata "Pata Pata" is the name of a dance we do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as "Pata Pata" starts to play - whoo Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Whoo, every Friday and Saturday night it's "Pata Pata" time The dance keeps going all night long till the morning sun begins to shine - hey! Aya sat wuguga sat - wo-ho-o Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Hiyo mama hiyo ma nantsi Pata Pata Saguquga sath' - hit it! Aah- saguquga sath' - nantsi - hit it! Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata