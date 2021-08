Sur le petit écran de mon smartphone Sur le petit écran de mon smartphone par Amine Bouali Dès que j'ouvre les yeux le matin, je saute sur mon smartphone pour voir les dernières nouvelles du coronavirus. Avant même d'avaler mon petit-déjeuner, c'est devenu une sorte de réflexe : quel malheureux, dans la nuit, a attrapé le satané virus et qui en est mort à cause de son imprudence, de la malchance ou du manque d'oxygène ? Sans faire attention, je suis devenu un drogué incurable de Facebook, de son style spontané mais aussi de ses sornettes et lubies. Cruelle époque où on se sent presque soulagé d'apprendre que telle personne est décédée de n'importe quelle affection plutôt que de ce maudit virus ! Depuis une année et demie, la vie s'est organisée, peu ou prou, selon les contraintes fixées par la pandémie et sur le petit écran de mon smartphone défilent davantage les informations stressantes, les images chocs que les annonces qui remontent le moral. Même que parfois je suis obligé de détourner les yeux pour ne pas voir une photo insoutenable d'un homme, le regard fiévreux, avec un masque à oxygène suspendu sur le nez, ou pour échapper à un «live» anxiogène émis à partir d'un lit d'hôpital. Seigneur, comment expliquer cette attitude déroutante qui fait qu'un citoyen ordinaire se prend pour un reporter de guerre en voulant immortaliser, en quelque sorte, la maladie ou le décès tragique d'un proche ? Mais en même temps, sur le petit écran de mon smartphone, je vois se déployer, ému et reconnaissant, le magnifique élan de la solidarité nationale. Des associations de jeunes et moins jeunes se créent spontanément et se mobilisent pour apporter soutien et aide. Des quêtes sont lancées sur Internet pour mettre à la disposition des malades du Covid des concentrateurs d'oxygène. Des voix sages appellent à se serrer les coudes et éviter le dénigrement systématique qui ne sert à rien. N'est-ce pas dans les moments de crise que se révèle le véritable visage d'un peuple et n'est-ce pas, à chaque fois, une occasion pour revivifier l'avenir ?