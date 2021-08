Pratique sportive Des athlètes dénoncent la politique de deux poids deux mesures Le monde de la clandestinité est vaste et sans limite, à Annaba, même si cependant, il risque de mettre en péril la santé publique. Ainsi, des personnes, apparemment ayant pignon sur rue, et connues sur la scène publique, continuent de braver, au grand jour, l’interdit avec la complicité des élus locaux. En effet, si les plages sont fermées à la baignade, les restaurants aux repas, les salles de fêtes aux cérémonies et les infrastructures sportives aux activités des différentes disciplines, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie du covid-19, ce n’est pas le cas pour ce qui est du tennis club d’Annaba. Le comble est que contre vents et marées, des personnes, y donnent des cours et des exercices d’entrainements, matin et soir, sans être dérangés par qui que ce soit. Devant cette situation, des athlètes ne sont pas restés les bras croisés et dénoncent la pratique de la politique des deux poids, deux mesures sur les réseaux sociaux et à travers une large pétition adressée au wali d’Annaba, Djamel-Eddine Berimi. À travers les réseaux sociaux, les sportifs s’en sont pris, à l’occasion, à ces personnes qui ont utilisé les structures du secteur au détriment de l’athlète local. Certains d’entre les internautes demandent à savoir qui, à Annaba, a le pouvoir d’autoriser cette exception, au lendemain même de l’entrée en vigueur du confinement partiel dans la wilaya ? Une chose est certaine ce n’est pas le wali. « Aujourd’hui, les pouvoirs publics doivent intervenir pour mettre fin à ces dépassements et imposer le respect de la réglementation », selon les protestataires. Ces derniers insistent, « sur la nécessité d’instaurer la rigueur, le contrôle et surtout l’application et le respect des horaires de confinement, et de faire en sorte que le sportif annabi ne soit plus un athlète marginalisé par la faute de personnes malveillantes qui perçoivent des salaires illégitimes en entrainant des jeunes», lit-on dans la missive qui sera adressée au wali. Ainsi, les sportifs protestataires, qui interpellent le chef de l’exécutif dans ce contexte, imposent la nécessité que ce secteur soit confié aux personnes compétentes au service du seul intérêt général. B.Salah-Eddine