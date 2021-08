La Tunisie va exporter ses robots « intelligents » vers la France La Tunisie exportera vers la France dans les semaines à venir, ses robots de patrouille policière, utilisés lors des contrôles du respect du confinement en 2020. Selon le site spécialisé Menadéfense, la France vient d’officialiser une commande de du robot P-Guard d’Enova Robotics, d’une valeur tournant autour des 120 000 euro l’unité. Ce rebot qui se tient sur quatre roues dispose d’une intelligence artificielle et d’un système d’évitement d’obstacles. Le robot P-Guard, a la capacité de patrouiller, détecter la présence d’individus -suspects ou pas- procéder à des vérifications d’identité et d’établir une communication entre le poste de police et la personne interrogée. Il dispose également d’une caméra thermique permettant la vérification de la température des passants et détecter les personnes infectées. Ses robots sont fabriqués par la société tunisienne Enova Robotics, basée à Sousse, et spécialisée dans l’intelligence artificielle et la robotique. Fondée par un universitaire tunisien en robotique, Anis Sahbani, cette entreprise fabrique des robots à destination des services de sécurité et du monde de la santé depuis 2015. 