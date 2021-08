Lionnel Messi au PSG : L'Argentin s'exprime sur son avenir Lionel Messi a animé une conférence de presse ce dimanche 8 août, trois jours après l'annonce de la fin de son aventure avec le FC Barcelone. Une occasion pour l'Argentin de revenir sur les raisons de son départ du club catalan, mais aussi sur avenir et de l'intérêt que lui porte le PSG. C'est avec beaucoup d'émotions que Lionnel Messi s'est présenté à la mi-journée de ce dimanche en conférence de presse au Camp Nou à Barcelone. L'attaquant argentin n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes avant même de prendre la parole. « Cette année, ma famille et moi étions persuadé que nous allions rester ici. Le temps passé ici a été incroyable, mais aujourd'hui, je dois dire aurevoir », a déclaré le joueur de 34 ans qui est arrivé à Barcelone à l'âge de 13 ans. Sur les raisons de son départ du FC Barcelone, Messi a révélé qu'il voulait rester. « Nous étions convaincus que nous allions continuer ici, chez nous, c'était ce que nous voulions le plus », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « J'ai entendu de nombreuses choses, je voulais rester, mais je n'ai pas pu à cause de la Liga », a expliqué le sextuple ballon d'or. Messi en larmes lors de sa conférence de presse d'adieu August 8, 2021 Lionel Messi confirme l'option Paris Saint-Germain Interrogé sur son avenir et notamment de l'intérêt que lui porte le PSG, Messi n'a pas nié les contacts avec les dirigeants du club parisien. « Le PSG est une possibilité », a-t-il fait savoir, ajoutant néanmoins que « rien n'est fait avec personne ». Messi a d'ailleurs évoqué une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, où on le voit avec plusieurs joueurs du PSG lors de ses vacances à Ibiza. « La photo à Ibiza avec les joueurs du PSG, ce n'est rien. J’allais rencontrer Di Maria et Paredes, nous l’avons déjà dit. Nous allions passer la nuit ensemble. Neymar m’appelle et me dit qu'il est à Ibiza et nous sommes vus. Nous nous sommes tous réunis, il y avait Verratti aussi. On m’a dit d’aller à Paris, c’était une blague, un hasard et une photo à laquelle on a donné plus d'importance qu'elle n'en a », a expliqué Lionnel Messi. Messi avec Neymar, Paredes, Di Maria et Veratti à Ibiza Messi reçoit beaucoup de propositions depuis son départ du Barça L'Argentin a révélé avoir eu beaucoup de propositions depuis l'annonce de son départ du Barça, jeudi dernier. « Quand le communiqué est sorti, j'ai eu beaucoup d'appels, plusieurs clubs, mais il n'y a rien de fait. Mais on parle, oui », a-t-il déclaré. La presse spécialisé évoque plusieurs clubs qui veulent tous avoir Messi dans leurs rangs. On parle notamment de Chelsea, de Manchester City et de la Juventus. Mais le club qui revient le plus reste le PSG. La presse française a indiqué que le club de la capitale française aurait quasiment conclu le transfert de Messi.