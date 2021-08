Lionel Messi LE TRANSFERT DU SIECLE Lionel Messi, parfois surnommé Leo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine, est un footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant. Seul footballeur sextuple Ballon d'or et Soulier d'or européen, Messi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. Joueur le plus décisif du XXIe siècle, meilleur buteur de l'histoire avec un seul club. Il est élu meilleur ailier droit de tous les temps par France Football tandis que l'IFFHS le désigne meilleur joueur de la décennie de 2011 à 2020. Joueur créatif et complet, aussi bien buteur que meneur et organisateur du jeu, il est un buteur et passeur prolifique détenteur de nombreux records : octuple vainqueur du Pichichi, il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone, de la Supercoupe d'Espagne, de la Supercoupe d'Europe, de la sélection argentine, et le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions. Auteur de plus de 740 buts en carrière et impliqué sur plus de 1 000 buts, il est actuellement selon l'IFFHS le quatrième meilleur buteur de l'histoire du football en matchs officiels. Il détient le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison, sur une année civile, et le record de buts sur une saison dans un championnat européen. Messi se distingue également comme étant le meilleur dribbleur du monde et l'un des meilleurs passeurs décisifs de ce sport. Il est le joueur avec le plus de passes décisives officielles enregistrées dans l'histoire du football. En outre, il est le meilleur passeur de l'histoire du championnat d'Espagne, de la Copa América, et le deuxième de la Ligue des champions. Débutant le football dans sa ville natale de Rosario au sein du club des Newell's Old Boys, il est atteint d'un problème de croissance lorsqu'il rejoint à treize ans le centre de formation du FC Barcelone, qui financera son traitement hormonal. Il a depuis disputé plus de 750 matches sous les couleurs blaugrana, devenant ainsi le joueur le plus capé de l'histoire du club catalan. Avec trente-huit titres remportés en carrière, dont trente-cinq avec son club, il est le joueur barcelonais et argentin le plus titré de l'histoire et possède l'un des plus beaux palmarès de son sport. Avec Barcelone, il a notamment remporté quatre Ligues des champions, dix championnats d'Espagne et sept Coupes d'Espagne. Avec son pays, Messi remporte avec les sélections de jeunes la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2005 ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2008. International depuis ses dix-sept ans, il devient le plus jeune joueur et buteur de l'histoire de son pays en Coupe du monde en 2006. L'année suivante, sa sélection s'incline en finale de la Copa America tandis que Messi est désigné meilleur jeune du tournoi. Devenu capitaine de l'Albiceleste en 2011, il mène sa sélection lors de trois finales internationales consécutives. Vice-champion du monde en 2014, il est élu meilleur joueur du tournoi, mais sa sélection échoue en prolongation en finale contre l'Allemagne. En 2015 et 2016, l'Argentine s'incline en finale de la Copa América, à deux reprises aux tirs au but contre le Chili et en 2021 il remporte la Copa América face au Brésil4. Sa notoriété dépasse le monde du sport. Il est nommé trois fois dans le classement des personnalités les plus influentes de la planète par le magazine Time et est le premier footballeur de l'histoire à faire la Une du magazine américain. Ambassadeur de l'UNICEF, il a créé une fondation d'aide à l'enfance à l'âge de 20 ans. Selon Forbes, il est entré dans le club très fermé des sportifs ayant amassé plus d'un milliard de dollars américains de revenus durant leur carrière. Sommaire [masquer] 1 Biographie 1.1 Naissance, jeunesse et formation 1.1.1 Premières prouesses sportives à Rosario (1987-1994) 1.1.2 Problème de santé et contradiction autour de son arrivée au Barça (1994-2000) 1.1.3 Affirmation avec les équipes de jeunes (2000-2004) 1.2 Carrière professionnelle 1.2.1 Une éclosion précoce (2004-2009) 1.2.2 La confirmation au plus haut niveau (2009-2013) 1.2.3 Une saison sans titre malgré une finale de Coupe du monde (2013-2014) 1.2.4 Meilleur buteur de l'histoire de la Liga et de la Ligue des champions (2014-2015) 1.2.5 Quintuple Ballon d'Or (2015-2016) 1.2.6 Saison collective mitigée et quatrième Soulier d'Or (2016-2017) 1.2.7 Doublé Liga - Coupe du Roi, cinquième Soulier d'Or et nouvelle déception avec l'Argentine (2017-2018) 1.2.8 Capitaine du FC Barcelone et joueur le plus titré de l'histoire du club (2018-2019) 1.2.9 Seul au monde dans l'histoire du Ballon d'or et meilleur sportif de l'année (2019-2020) 1.2.10 Meilleur buteur de l'histoire avec un seul club, joueur le plus capé en club et en sélection, premier trophée majeur en sélection et départ du FC Barcelone (2020-2021) 2 En dehors du football 2.1 Vie privée et personnalité 2.2 Actions caritatives, engagement humanitaire et philanthropique 2.3 Activités lucratives et investissements 2.4 Autres implications 3 Statistiques 3.1 Statistiques détaillées 3.2 En sélection nationale 4 Palmarès et distinctions en club et en sélection 4.1 Palmarès 4.2 Records personnels 4.3 Distinctions honorifiques 5 Style de jeu 6 Revenus, valeur marchande et influence socio-économique 6.1 Revenus 6.2 Valeur marchande 6.3 Influence socio-économique 7 Reconnaissance et hommages 7.1 Reconnaissance par ses pairs et par les médias 7.2 Hommages 8 Messi dans la culture populaire 8.1 Impacts médiatique et culturel 8.2 Controverses 9 Notes et références 9.1 Notes 9.2 Références 10 Voir aussi 10.1 Bibliographie 10.2 Filmographie 10.3 Articles connexes 10.4 Liens externes Biographie Naissance, jeunesse et formation Premières prouesses sportives à Rosario (1987-1994) Rosario, ville natale de Lionel Messi. Lionel Andrés Messi Cuccitini voit le jour le 24 juin 1987 à Rosario, une cité ouvrière au nord-est de l'Argentine. Troisième enfant de Jorge Horacio Messi, ouvrier d'une usine de fabrication, et de Célia Maria Cuccitini, femme de ménage à mi-temps5, il a deux grands frères, Rodrigo et Matias, et une petite sœur, María Sol6,7. Il possède des origines catalanes et italiennes : Ramon Pérez Llobera, un de ses ancêtres, vient d'El Poal, une commune de la province de Lleida en Catalogne, tandis qu'un de ses arrière-grands-pères a vécu dans la ville d'Ancône en Italie, d'où il émigre pour l'Argentine au XIXe siècle8,9. Il possède de ce fait la nationalité italienne et est inscrit sur les listes électorales de Recanati[réf. nécessaire]. Son parrain Claudio Biancucchi est le père de trois footballeurs professionnels : Maxi, Emmanuel (en) et Bruno Biancucchi9. Bojan Krkić, qui sera son coéquipier au FC Barcelone de 2007 à 2011, est aussi un cousin à la quatrième génération10. À sa naissance, sa famille réside à Las Heras, une banlieue pauvre située dans la province de Mendoza, au sud de Rosario, dans une maisonnette en bordure d’une route étroite11. C'est un enfant particulièrement timide et peu bavard, au point que son institutrice d’école primaire conseille à ses parents d'aller voir un pédopsychiatre pour y remédier12,13. Introverti et peu intéressé par ses études, Messi se « transforme », selon les dires de son père, quand il joue au football. « Dès qu'il jouait sur un terrain ou dans la rue, il n'était plus le même. À la maison, il ne parlait pas mais ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait14. » Son père est entraîneur et ses deux frères jouent dans le club local de Grandoli. En 1991, un entraîneur du club, Salvador Aparicio, lui propose de rejoindre une partie entre deux équipes de joueurs de cinq ans, bien qu'il ait un an de moins. Sa mère décline, arguant qu'il est trop petit et risque de se faire mal avec les plus grands, mais sa grand-mère l'incite à y aller. Aparicio raconte : « Le premier ballon lui est passé à côté, sur sa droite, sans qu’il réagisse. Mais le second a atterri directement sur sa bonne jambe, la gauche. Là, après un contrôle, il est parti en dribblant un joueur, puis deux, trois… Moi, j’avais peur que les autres lui fassent mal. Alors je criais : tire, tire, tire ! Mais lui, il continuait sans s’arrêter. Je n’avais jamais vu ça. Je me suis dit : celui-là, je ne le sors plus de l’équipe. Et je ne l’ai plus jamais sorti15,16. » Célia, sa grand-mère, l'encourage et l’emmène aux entrainements. Messi décrit une relation fusionnelle : « Elle me manque tellement. J’aurais tellement voulu qu’elle voie ce que je suis devenu. C’est pour cette raison que je lui dédie mes buts, parce que j’aime me dire qu’elle me voit de là où elle est.. »17. Messi reste pendant trois années dans son club. Tout le quartier vient le voir jouer16. Par la suite, Messi dispute quelques matchs avec Central Córdoba, un autre club de Rosario18. Problème de santé et contradiction autour de son arrivée au Barça (1994-2000) Un grand club de la ville, le Newell's Old Boys, se manifeste et attire le jeune Messi en 199419. Il s'y lie d'amitié avec Lucas Scaglia, qui deviendra également footballeur professionnel. La cousine de ce dernier, Antonella Roccuzzo, deviendra la compagne de Lionel Messi20,21. À la mi-temps des matchs de l’équipe première lorsqu'il est ramasseur de balles, Messi se fait remarquer en réalisant des séries de jongles interminables sans que la balle ne touche terre. Le public scande « Maradoo, Maradoo », en référence à Diego Maradona, l'idole nationale. Il y est également surnommé « El Enano » (en français : « Le nain »), du fait de sa petite taille22. À 9 ans, Lionel ne mesure que 1,11 mètre. À 11 ans, sa taille est celle d’un enfant de 9 ans. Sur le terrain pourtant, il poursuit sa progression. Il est même considéré comme le meilleur joueur de « La Maquina 87 », la sélection de jeunes des Newell’s Old Boys qui remporte quatre championnats en six ans13. En décembre 1996, le docteur Diego Schwartzstein, endocrinologue à Rosario, auprès de qui les responsables de Newell’s Old Boys ont organisé une visite collective, décèle une anomalie23. Le 31 janvier, il convoque Lionel et ses parents pour leur apprendre qu'il souffre d’un déficit hormonal. Un an plus tard, l’endocrinologue rend son verdict définitif : l’enfant souffre d’un déficit partiel d’hormones de croissance. Il nécessite l’injection intramusculaire d’hormones synthétiques, un traitement lourd et coûteux sans lequel Leo ne dépassera pas 1,50 mètre à l’âge adulte d'après le médecin24. Lionel commence son traitement en 1997. Les premières années de traitement sont financées par la fondation Acindar, mais la crise économique argentine y met un terme. Le traitement, qui consiste à injecter 75 microgrammes de Lévothyroxine (ou de la Norditropine selon d'autres sources) pendant trente mois encore, coûte 1 000 dollars par mois, une somme très importante pour la famille du jeune joueur23. De nombreux clubs en Argentine, dont River Plate, sont intéressés par le joueur mais sont réticents à prendre en charge financièrement le traitement25. La famille décide cependant de poursuivre ce dernier. Un agent de footballeurs de Rosario convainc alors les parents Messi de démarcher de grands clubs espagnols ou italiens, capables de financer le traitement26. Josep Maria Minguella, son contact en Espagne, est séduit par une vidéo le montrant dans son jardin, jonglant avec une orange qu’il fait rebondir plus de cent fois sur son genou, exploit qui rappelle ceux de Maradona en son temps13. Minguella, bien connu au FC Barcelone pour avoir fait venir en son temps Diego Maradona et d'autres joueurs de la Dream Team de Johan Cruyff, obtient un rendez-vous auprès du club catalan24. Cette version véhiculée est remise en cause par d'autres sources, qui affirment que traitement à base d’hormones de croissance a toujours été remboursé par la sécurité sociale, la mutuelle et d’autres aides en Argentine. Messi ne serait pas parti à Barcelone pour des raisons de santé mais uniquement par intérêt sportif. Le père du joueur, Jorge Messi, et leur agent de l'époque, Rodolfo Schinocca, auraient inventé cette histoire en s’inspirant du storytelling, comme l'avaient fait avant eux les publicitaires américains de la société Nike avec Michael Jordan. Fabian Soldini, un intermédiaire, affirme que « Le père ne veut pas reconnaître la vraie histoire. Et il veut t’obliger à raconter sa version12. Cette version est confirmée par l'agent Nestor Rozin et le Docteur Schwartzstein, selon lequel il a reçu la grande majorité de son traitement en Argentine12. » Affirmation avec les équipes de jeunes (2000-2004) Vue d'un mas catalan Messi intègre la Masia à l'âge de 13 ans. Âgé de 13 ans, Messi se rend en juillet 2000 à Barcelone avec son père pour un test au FC Barcelone, sans en référer à Newell’s. Messi est toujours lié contractuellement à Newell’s. Du fait de la législation en vigueur en Argentine, Soldini et Jorge Messi ne pouvaient pas faire quitter Lionel Messi du club autrement qu’avec la patria potestad, un droit qu’exercent le père et la mère pour amener leur enfant où ils veulent s’ils déménagent. Depuis quelques mois, la famille Messi, leurs agents et le Barça négocient. Si le talent du joueur convainc, la signature du premier contrat à Barcelone prend beaucoup de temps, car le club est plongé dans une crise interne et des dirigeants s'opposent à faire signer un enfant de treize ans27,Note 1. Le père de Lionel Messi s’impatiente, d'autant que le statut du joueur change passé ses quatorze ans. Josep Maria Minguella, Carles Rexach, le patron technique du Barça, et Horacio Gaggioli, qui représente la famille Messi, se réunissent au bar du Tennis Club Pompeya pour un ultime rendez-vous après un mois de test. Rexach accepte de faire prendre en charge le traitement par le club et fait signer au père de Messi un contrat symbolique sur une serviette en papier : « Le 14 décembre 2000 à Barcelone, en présence de monsieur Minguella, Horacio et Carles Rexach, secrétaire technique du club. Ce dernier s’engage sous sa responsabilité et malgré certaines opinions divergentes à recruter le joueur Lionel Messi si tant est qu’un accord financier soit trouvé ». Le document est signé et suivi d'effet malgré sa validité juridique incertaine28,Note 2. La famille Messi se rend ensuite auprès de Juan Lacueva, le responsable exécutif de football du Barça, pour faire appliquer le document signé. Lacueva obtient finalement que les dirigeants valident la signature, payant au début de sa poche le traitement à base d’hormones de croissance de Messi. En attendant, Minguella propose un contrat à la famille Messi : une maison et 4 000 dollars par mois. Finalement, au mois de mars 2001, après plusieurs mois de négociations, Messi devient un joueur du Barça. Les frais médicaux et la formation du joueur sont pris en charge par le club Blaugrana, ainsi que l'installation de la famille en Catalogne29. Le père, Jorge, obtient un emploi fictif pour que le club puisse verser de l’argent à la famille28. La Masia, le centre de formation du club barcelonais, accueille le jeune Messi. Le 7 mars 2001, Messi joue son premier match sous le maillot du Barça à Amposta avec l'Infantil B où il marque un but30. Entre 2001 et 2004, Messi a un contrat de jeune joueur, régulièrement prolongé29. Désormais il évolue dans les catégories de jeunes du club. En 2001, il joue avec l'Infantil B, entraîné par Xavier Llorens qui le surnomme le « petit Maradona »31. Lors de son deuxième match avec cette équipe de jeunes du Barça, il se fracture le péroné et reste indisponible pendant trois mois. Puis, c'est un litige avec son ancien club les Newell's Old Boys qui l'éloigne des terrains de février à juin32. Pendant six mois, Messi ne peut donc pas participer à des matchs officiels sous le maillot Blaugrana et c’est finalement une commission administrative de la FIFA qui entérine le transfert le 17 février 2002, ce qui lui permet d'obtenir une licence de la fédération espagnole de football33,28. Les soucis administratifs et médicaux envolés, Messi poursuit sa formation et rejoint l'équipe B des cadets, aux côtés de Cesc Fàbregas et Gerard Piqué avec qui il se lie d'amitié, et dont le technicien n'est autre que Tito Vilanova, qui plusieurs années plus tard deviendra son entraîneur en équipe première34. Un rapport interne indique qu’il est « le joueur le moins investi dans les séances d’entraînement. Il fait correctement ce qui lui est demandé, mais toujours à l’ombre de ses partenaires, et sans montrer la moindre initiative personnelle35. » Mais il brille en match, au point d'apparaître la saison suivante dans cinq catégories différentes : il commence par un match avec la Juvenil B puis rejoint la Juvenil A (l'équipe A des cadets) pour laquelle il inscrit 21 buts en 14 apparitions. Le 16 novembre 2003, il est invité (à 16 ans et 145 jours) à participer au match amical de l'équipe première face au FC Porto, pour l'inauguration du Stade du Dragon. Messi fait ses débuts face à des seniors avec la troisième équipe du FC Barcelone en quatrième division du championnat d'Espagne le 29 novembre 2003 contre le CE Europa36. Le 4 janvier 2004, sur le terrain de Gramenet, Messi inscrit son premier coup du chapeau et reçoit une ovation appuyée de la part des supporteurs adverses37. Il inscrit un nouveau but décisif le 17 janvier contre Palafrugell, défait deux buts à un38, puis un autre face à Badalona après un raid solitaire39. Le 6 mars 2004, Messi est surclassé dans l'équipe réserve du FC Barcelone, en Segunda División B. Il inscrit dix buts en cinq matchs lors de la fin de saison40,41,42. Carrière professionnelle Une éclosion précoce (2004-2009) Débuts professionnels avec le Barça et avec l'Albiceleste (2004-2006) Messi joue son premier match avec l’Argentine au Stade Monumental de Buenos Aires en 2004. Messi signe son premier contrat professionnel avec le club, le 4 février 2004, avec le no 30 sur le dos, numéro résultant de l'addition de ceux de ses deux amis de l'époque qui venaient le chercher tous les matins pour aller à l'entrainement : le 10 de Ronaldinho et le 20 de Deco43. Messi participe à son premier match de championnat d'Espagne (la Liga) le 16 octobre, lors du derby barcelonais face à l'Espanyol Barcelone44. Il participe dans la foulée à plusieurs autres rencontres, dont un premier match en Ligue des champions face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk le 7 décembre 2004. Alternant entre l’équipe première et l’équipe réserve, Messi profite des blessures de ses coéquipiers pour briguer une place avec l’équipe fanion45. Il inscrit son premier but en championnat le 1er mai 2005 contre Albacete Balompié, d'un ballon piqué à la suite d'une combinaison avec Ronaldinho. Il est à 17 ans et 310 jours le plus jeune buteur de l'histoire du club46. Le Barça remporte en fin de saison le championnat devant le Real Madrid, son grand rival. Devant ses performances, des délégués de la Fédération espagnole lui proposent de représenter son pays d'adoption dans la catégorie junior, mais il décline cette proposition dans l'espoir d'intégrer l'équipe nationale argentine47. C'est chose faite en juin 2005, quand il fait ses débuts en sélection argentine des moins de vingt ans, lors d'un match amical contre le Paraguay. Messi avec le Barça contre Málaga en 2005. Malgré ses débuts prometteurs en club, il n'est que remplaçant au début de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui débute quelques jours plus tard aux Pays-Bas. Sans lui, l'AlbicelesteNote 3 s'incline en match d'ouverture face aux États-Unis. Devenu titulaire, Messi participe aux victoires successives de son équipe face à la Colombie, l'Espagne, le Brésil et le Nigeria en finale. L'Argentine décroche son cinquième titre mondial des moins de 20 ans48. Sur le plan individuel, Messi est le meilleur buteur de la compétition avec six buts en sept matchs, dont deux en finale. Il est logiquement désigné meilleur joueur du tournoi49. Séduit par ses prestations, le sélectionneur des A, José Pékerman, décide de le convoquer pour un match amical contre la Hongrie le 17 août 2005. Rentré à la 63e minute de jeu, Messi, à tout juste 18 ans, est coupable d'un geste d'humeur à l'encontre de Vilmos Vanczák, qui lui accroche le maillot avec insistance. Après seulement 47 secondes de jeu, il est expulsé par l'arbitre de la rencontre, Markus Merk, malgré les protestations de ses coéquipiers. Ce carton rouge est le deuxième, et en 2018 encore le dernier, récolté par Messi dans sa carrière, avec celui écopé le 27 février 2005 avec l'équipe réserve du FC Barcelone50. Malgré ses débuts manqués, il est appelé de nouveau pour le match de qualification à la Coupe du monde 2006 contre le Paraguay en septembre. Messi attaque la saison 2005-2006 avec le statut de grand espoir. Il se met en évidence lors du Trophée Joan Gamper face à la Juventus Turin51,52 mais doit attendre sa naturalisation espagnole, fin septembre, pour participer aux matchs officiels du fait du nombre de joueurs extra-communautaires dans l'effectif du club53. En septembre, son contrat est prolongé jusqu'en 201454. Messi à l'entraînement en 2006 avec le Barça. Positionné ailier droit, en concurrence avec le Français Ludovic Giuly, Lionel Messi se voit offrir un temps de jeu de plus en plus important par l'entraîneur Frank Rijkaard. Le 2 novembre, il est l'auteur d'un premier but et d'une première passe décisive en Ligue des champions contre le Panathinaïkos, battu 5-0 au Camp Nou. Le 19 novembre, il contribue à la victoire 3-0 de son équipe sur le terrain du Real Madrid, en offrant la passe décisive à Samuel Eto'o pour l'ouverture du score. Le 26 novembre 2005, il marque un nouveau but contre le Racing Santander à domicile, à la suite de quoi un journaliste argentin lui donne le surnom de « La Pulga » (en français : « la puce »), en référence à sa taille et la vivacité de ses dribbles, ses deux grands frères Rodrigo et Matias le surnommant déjà « La Pulguita » (en français : « la petite puce »)55. Ses prestations lui permettent d’être élu joueur argentin de l'année56, puis meilleur joueur d'Europe de moins de 21 ans par le journal italien Tuttosport, devant Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney et Lukas Podolski notamment57. En février 2006, lors du huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, il est titularisé aux côtés d'Eto'o et Ronaldinho. Encore peu connu du grand public, sa prestation face au défenseur espagnol Asier Del Horno laisse entrevoir le potentiel d'un grand joueur58. Mais victime d'une blessure lors du match retour, Messi finit la saison prématurément. Le Barça remporte le championnat d'Espagne puis la Ligue des champions contre les Anglais d'Arsenal. Encore en convalescence, Messi fait partie des 22 joueurs sélectionnés mais ne joue pas le match. C'est le deuxième titre du club dans la compétition après celui de 1992. Messi est sélectionné pour sa première Coupe du monde, mais le sélectionneur argentin José Pékerman n'en fait pas un titulaire au départ de la compétition, lui préférant Hernán Crespo et Javier Saviola. Il rentre cependant en jeu lors des trois matchs de poule et marque contre la Serbie-Monténégro (6-0)59, devenant à 18 ans et 357 jours le 6e buteur le plus jeune de l'histoire de la compétition60. L'Argentine, malgré des prestations saluées en phase de groupe, est éliminée en quart de finale par l'Allemagne, pays organisateur de la compétition, aux tirs au but. Messi assiste depuis le banc à l'élimination de son pays61,62. L'éclosion de « La Pulga » (2006-2008) Champion d'Espagne et d'Europe en titre, le Barça, dont l'entraîneur reste le Néérlandais Frank Rijkaard, renouvelle peu son effectif pendant l'été. Messi devient régulièrement titulaire au début de la saison 2006-2007, au détriment de Ludovic Giuly, auprès de Ronaldinho et du buteur Samuel Eto'o. Le Barça, avec Messi cette fois, remporte au mois d'août la Supercoupe d'Espagne face à l'Espanyol Barcelone, le premier titre de la saison. Le 12 novembre 2006, Messi se blesse de nouveau, lors d’un match de Liga, d'une fracture du métatarse. Il éclate en sanglot sur le brancard63. Indisponible pendant trois mois, Messi manque notamment la Coupe du monde des clubs, que son club perd en finale face à l'Internacional de Porto Alegre64. Messi marque en éliminant cinq joueurs contre Getafe en Coupe du Roi. Messi retrouve les terrains le 7 mars 2007, lors du huitième de finale de Ligue des champions face aux Anglais de Liverpool, mais il ne peut empêcher l'élimination des Catalans. Trois jours plus tard, lors du Clásico face au Real Madrid, Messi inscrit un coup du chapeau qui permet au Barça, à dix contre onze, d'obtenir un match nul inespéré (3-3). Messi est le premier joueur depuis Iván Zamorano en 1995 à inscrire trois buts lors d'un Clásico65. Un mois plus tard, le 18 avril, lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Espagne face à Getafe, il marque un but qui rappelle celui, mythique, de Diego Maradona lors du quart de finale de la Coupe du monde de 1986 contre l'Angleterre66 : il parcourt la même distance, 62 mètres, élimine le même nombre de joueurs (six, en incluant le gardien) et marque dans une position similaire à celle de Maradona 21 ans auparavant67. La comparaison entre Maradona et Messi reprend de plus belle dans les médias quand le 9 juin, il marque de la main face à l'Espanyol Barcelone, comme Maradona lors du même quart de finale de la Coupe du monde 198668. Pendant cette période, l'entraineur des Blaugranas décide de déplacer Messi de l'aile gauche à l'aile droite, d'abord contre sa volonté, lui permettant de rentrer au centre du terrain ou de tirer plus facilement avec son pied gauche69. Ce choix s’avère payant, Messi inscrivant onze buts lors de ses treize derniers matchs de championnat70. Malgré ses buts, le Barça perd finalement le titre de champion d'Espagne à la différence de buts particulière face au Real Madrid, et est éliminé par Getafe en demi-finale de la Coupe du Roi. Sur un plan individuel, Lionel Messi a inscrit 17 buts en 36 apparitions en club. Messi lors de la Copa América 2007 au Venezuela. En équipe nationale, Alfio Basile a été nommé sélectionneur à la suite de José Pékerman après la Coupe du monde, malgré les rumeurs Diego Maradona et Carlos Bilardo63. Après sa saison en club, Messi retrouve la sélection pour disputer la Copa América 2007. En match amical face à l'Algérie remporté 4-3, il inscrit son premier doublé pour l'Argentine. Si les Argentins montrent un visage offensif séduisant, la défense poreuse et leur gardien de but défaillant inquiètent trois semaines de la compétition71. Messi est titulaire pendant le tournoi continental sud-américain, ainsi que l'emblématique capitaine Javier Zanetti, écarté lors de la dernière Coupe du monde, et les vedettes Juan Román Riquelme et Hernán Crespo notamment. L'Argentine bat chacun de ses adversaires en poule, les États-Unis, la Colombie et le Paraguay, puis le Pérou en quart de finale (4-0, grâce à un but et une passe décisive de Messi) et le Mexique en demi-finale (3-0). Donnée favorite de la finale face au Brésil, l'Albiceleste s'incline sèchement (0-3)72. Inoffensif en finale, Messi est cependant élu meilleur jeune joueur du tournoi. Au début de la saison 2007-2008, le président du FC Barcelone Joan Laporta réalise un recrutement ambitieux, pour un total de 64 millions d'euros. Le Français Thierry Henry, venu d'Arsenal, rejoint les trois vedettes de l'attaque barcelonaise73,74. Messi s'affirme à vingt ans comme le leader d'attaque de l'équipe, d'autant que ses coéquipiers d'attaque réalisent une saison irrégulière. Il réalise un bon début de saison sur le plan individuel mais s'illustre aussi de manière polémique en crachant sur l'attaquant portugais de Málaga Duda. Alors que son nom est cité parmi les prétendants au Ballon d'or, le trophée de France Football récompensant le meilleur joueur de l'année, ce geste antisportif lui est préjudiciable, le fair-play et l'exemplarité étant le deuxième critère d'attribution du trophée75. Il apparaît finalement au troisième rang du Ballon d'or 2007, devancé par le Brésilien Kaká, vainqueur de la Ligue des champions et de la Copa América, et Cristiano Ronaldo76. Il est aussi deuxième au classement du meilleur footballeur de l'année FIFA, derrière le même Kakà, ce qui confirme la dimension prise par le joueur77,78,79. Messi démarre l'année 2008 sur les mêmes bases. Il brille notamment en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Celtic Glasgow au Celtic Park, où les Barcelonais l'emportent (3-2)80. Il joue une semaine plus tard son 100e match officiel avec le FC Barcelone à vingt ans et huit mois, un record81. Le 4 mars, lors du match retour face au Celtic, Messi se blesse de nouveau, alors qu'il est le meilleur buteur de la compétition avec six buts. C'est la quatrième fois en trois saisons que Messi subit ce type de blessure82. La blessure, comme en 2006, le prive d'une série de matchs importants, et en son absence, le niveau de jeu de l'équipe baisse. Les Catalans sont humiliés par le Real Madrid en championnat le 8 mai. La traditionnelle haie d'honneur réservée par les joueurs catalans à leurs adversaires, champions d'Espagne, ne fait qu’aggraver ce sentimentNote 4. Relégués en championnat loin de Villarreal, deuxième, et éliminés de la Coupe du Roi par le FC Valence83, il ne reste plus aux Catalans que la Ligue des champions à disputer. Tout juste revenu de blessure, Messi est titularisé en demi-finale retour face à Manchester United. Il se montre dangereux mais cela ne suffit pas84. Les Mancuniens s'imposent (1-0) et se qualifient pour la finale. Pour la deuxième saison d'affilée, le Barça ne remporte aucun titre majeur. La fin de saison est tendue, les supporteurs et socios, excédés par ses désillusions, réclamant la démission de Rijkaard et du président Laporta. En sélection, l'Argentine et Messi disputent les éliminatoires de la Coupe du monde 2010. L'Albiceleste dispose d'abord du Chili et du Venezuela en octobre, puis de la Bolivie en novembre. Puis malgré l'ouverture du score de Messi, elle s'incline contre la Colombie. En dépit de cette déconvenue, l'Albiceleste conserve la première place du groupe. En juin, l'Argentine partage les points face à l'Équateur puis contre le Brésil. Messi prend une dimension mondiale (2008-2009) Messi contre le Brésil aux J.O de Pékin 2008 Messi et l'Argentine éliminent le Brésil en demi-finale des Jeux olympiques. D'abord retenu par son club qui souhaite le préserver en vue de la saison à venir, Messi obtient l'autorisation de son nouvel entraineur Pep Guardiola de participer aux Jeux olympiques de Pékin avec la délégation argentine85,Note 5, favorite du tournoi avec le Brésil. Messi se montre décisif lors des deux premières victoires de l'Albiceleste en poule, sur la Côte d'Ivoire et l'Australie86. Préservé face à la Serbie-Monténégro, il ouvre le score et offre une passe décisive en quart de finale face aux Pays-Bas (2-1 a.p.). En demi-finale, les Argentins éliminent sèchement le Brésil de Ronaldinho (3-0). La finale se déroule sous une chaleur accablante dans le Stade national de Pékin. L'Argentine l'emporte face aux Nigérians (1-0) et conserve le titre acquis quatre ans plus tôt à Athènes. Messi, auteur de deux buts et quatre passes décisives, est élu meilleur joueur du tournoi olympique87. De retour au Barça, Messi profite du départ de Ronaldinho pour troquer le numéro 19 pour le 10, symbole de la confiance des dirigeants. Il s'impose dès le début de saison comme le joueur clé de l'équipe. À la mi-saison, le FC Barcelone compte cinquante points en championnat sur cinquante-sept possibles, et reste en course en Coupe du Roi et Ligue des champions. Individuellement, Messi marque vingt-deux buts en vingt-quatre apparitions, toutes compétitions confondues. En décembre il apparaît à la seconde place au Ballon d'or 2008 derrière Cristiano Ronaldo, vainqueur du championnat d'Angleterre et de la Ligue des champions avec Manchester United88,89. Messi en finale de Ligue des champions 2009 Messi face à Michael Carrick en finale de la Ligue des champions face à Manchester United. Le 1er février 2009, alors que le Barça est mené par le Racing Santander, Messi entre en jeu à l'heure de jeu et réalise un doublé qui permet à son équipe de remporter la victoire (2-1). Il inscrit par la même occasion le 5000e but de l'histoire du club en Liga90. En Ligue des champions, Messi marque et contribue largement aux qualifications de son équipe face à l'Olympique lyonnais et au Bayern Munich90. Le 2 mai, le Barça écrase le Real Madrid à Bernabéu sur le score historique de six buts à deux. Messi, auteur de deux buts et d'une passe décisive, sort ovationné par les supporteurs du Real, à l'instar de Ronaldinho en 200591,92. En demi-finale de la Ligue des champions, les Barcelonais sont tout prêts d'être éliminés par Chelsea. Menés au score et réduits à dix, ils inscrivent un but salvateur à la 93e minute du match retour. Messi, auteur d'une double-prestation moyenne, délivre la passe décisive à Iniesta93,94. Assuré de remporter le championnat, le Barça est qualifié pour les finales de la Coupe d'Espagne et de la Ligue des champions. Pour la première finale face à l'Athletic Bilbao, il l'emporte largement en inscrivant quatre buts, dont un de Messi90. Pour la seconde, il s'impose encore face au tenant du titre Manchester United, Messi inscrivant, de la tête, le second but du match (2-0)95. C'est le 38e et dernier but de Messi sur la saison, le 9e en Ligue des champions 2008-2009 dont il termine meilleur buteur et meilleur joueur. 2008-2009 est la saison de la consécration pour Lionel Messi, atout no 1 d'une équipe qui remporte un triplé inédit en Espagne. C'est sa première saison terminée sans blessure. Sous la houlette de Guardiola, Messi est devenu plus professionnel, a amélioré son hygiène de vie et son alimentation, gère mieux ses efforts sur le terrain, au point de marcher pendant des temps assez longs lors d'un match. Le joueur a ainsi pu enchaîner soixante matchs sans passer par l’infirmerie63. Plus largement, le trio Messi-Eto'o-Henry a particulièrement brillé, marquant à lui seul cent buts dans la saison, un record. En sélection, Messi a cependant connu une saison plus mitigée. Sur les quatre matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2010 disputés par l'Albiceleste en septembre et octobre, l'Argentine ne remporte qu'une victoire. Cible de vives critiques dans la presse argentine, l'entraineur argentin Alfio Basile démissionne après quatre ans à la tête de la sélection96. Diego Maradona est nommé à sa place, malgré une faible expérience à ce poste, en novembre 200897. Les débuts sont prometteurs, comme lors de la large victoire sur le Venezuela fin mars (4-0)98. Quelques jours plus tard, Messi, transparent, ne peut empêcher la correction reçue par les siens en Bolivie, à La Paz (6-1). Il s'agit là de la première défaite de Maradona depuis sa nomination. Les Argentins s'inclinent encore face à l'Équateur en juin, face au Brésil et au Paraguay en septembre, au point que leur qualification pour la Coupe du monde inquiète. La confirmation au plus haut niveau (2009-2013) Sextuplé du Barça et premier Ballon d'or (2009-2010) L'intersaison 2009 du FC Barcelone est marquée par le départ du buteur Samuel Eto'o, échangé contre le Suédois Zlatan Ibrahimović, et l'éclosion du jeune Pedro, qui va profiter des blessures d'Henry pour se mettre en évidence. Du côté du Real Madrid, le rival historique, le président Florentino Pérez investit très lourdement pour contrarier la domination barcelonaise, en recrutant notamment Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema et Xabi Alonso. Le 23 août, le FC Barcelone l'emporte facilement sur l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne, avec un nouveau doublé de Messi99. Cinq jours plus tard, le club enlève la Supercoupe de l'UEFA face au Shakhtar Donetsk, et remporte ainsi son cinquième titre en 2009100. Le 18 septembre 2009, Lionel Messi signe un nouveau contrat qui le lie au Barça jusqu'en 2016 avec une clause libératoire montée à 250 millions d'euros, contre 150 millions précédemment101. Messi touche désormais entre 10 et 12,5 millions d'euros par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du Barça et l'un des mieux payés dans le monde102. Il commence la Liga avec autant d'efficacité que la saison précédente (cinq buts en trois matchs), mais connaît une fin d'année 2009 plus difficile. Avec la sélection, Messi et ses compatriotes remportent en octobre les deux derniers matchs qualificatifs, face au Pérou et l'Uruguay, qui assurent finalement la qualification directe des Argentins pour la Coupe du monde103. Victime d'une légère blessure aux adducteurs en novembre, il revient juste à temps pour participer à la victoire sur le Real Madrid au Camp Nou (1-0)104. Malgré un automne moins brillant, il est le grand favori pour le Ballon d'or 2009, distinction individuelle suprême dans le football105. Il le remporte avec une avance record de 240 points sur le second, Cristiano Ronaldo, et 98,5 % des votes possibles. Il est le premier Argentin à remporter ce trophée (réservé aux Européeens jusqu'en 1994)106, le troisième plus jeune lauréat, le sixième Blaugrana sacré mais le premier formé au club107. Ce plébiscite s'explique par son niveau de jeu individuel, qui fait qu'il est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur du monde depuis deux ans108, et les nombreux titres remportés avec le FC Barcelone90,109. Quelques jours plus tard, il remporte également le trophée de Meilleur joueur FIFA, avec un nombre record de votes110. Messi pendant un entraînement du FC Barcelone. Légèrement blessé, Messi fait son retour lors de la Coupe du monde des clubs 2009 en décembre à Abou Dabi. En finale face aux Argentins d'Estudiantes de La Plata, le Barça, mené 1-0, égalise à la 89e minute avant que Messi ne lui donne un avantage définitif en prolongation, en reprenant un centre de Dani Alves. Champions du monde des clubs, Messi et ses camarades réalisent l'exploit de remporter les six compétitions auxquelles ils ont participé en 2009 - un sextuplé inédit dans l'histoire du football111. La saison 2009-2010 marque une évolution importante dans le positionnement de Messi. Alors qu'il est généralement placé sur l'aile droite dans le traditionnel 4-3-3 du Barça, Pep Guardiola modifie son système de jeu pour permettre d'exploiter au maximum le potentiel de son attaquant vedette. Désormais placé en milieu offensif libre derrière l'avant-centre au sein d'un 4-2-3-1, Messi franchit un nouveau palier. Situé au cœur du jeu, avec une zone d'influence plus grande, il devient plus déstabilisant et imprévisible pour les adversaires. Auparavant bridé par son objectif de rentrer à l'intérieur du terrain depuis l'aile droite, Messi est à cette place beaucoup plus imprévisible dans ses dribbles, étant capable d'accélérer du pied gauche ou du pied droit112. Éliminé en Coupe du Roi par le FC Séville, les Blaugrana se vengent en championnat face au même club (4-0). Auteur d'un doublé, Messi dépasse à vingt-deux ans la barre des cent buts en matchs officiels avec le Barça113. À mi-saison, après dix-neuf matchs, Messi est en tête des classements des buteurs et des passeurs, avec quinze buts et sept passes décisives. Le Barça est premier et toujours invaincu, une première dans son histoire114. En huitième de finale retour de Ligue des champions face à Stuttgart, Messi inscrit un doublé synonyme de qualification115,116. En Liga, Messi inscrit deux coups du chapeau consécutifs, contre Valence en 27 minutes seulement117, puis face au Real Saragosse, alors qu'il est déminué par un abcès dentaire118, une performance inédite au FC Barcelone. Cette série de prestations lui vaut les éloges incessants de ses coéquipiers, entraîneurs, adversaires et de la presse du monde entier119,120,121. Couvert de titres en club, sacré Ballon d'or, Messi n'en finit plus d'impressionner, à tel point qu'en Catalogne, certains médias voient déjà en lui le meilleur joueur de football de l'histoire122. Brillant sous le maillot de Barcelone, Lionel Messi tarde à confirmer avec l'Albiceleste, où ses prestations en dents de scie sont pointées du doigt par la presse argentine, notamment face à l’Allemagne début mars. Le Ballon d'or 2009 ne parvient à être aussi décisif avec la sélection qu'avec le Barça, et ne fait pas l'unanimité dans son pays. À moins de cent jours de la Coupe du monde, son statut est fragilisé123. En avril, en quart de finale retour de la Ligue des champions, le Barça est mené 0-1 par Arsenal quand Messi inscrit un quadruplé qui qualifie son équipe pour les demi-finales124,125,126,127. Ce quadruplé est le quatrième inscrit dans le tableau final de la compétition depuis sa création en 1955, après ceux de Di Stefano, Puskas et Kocsis, mais le premier inscrit depuis la réforme de la Ligue des champions en 1992128. Le journal L'Équipe lui décerne la note de 10 sur 10, exceptionnelle, à cette occasion129. Messi rejoint Rivaldo à la première place des buteurs du Barça en Ligue des champions, avec 25 buts. Peu après a lieu un Clásico décisif pour le titre de champion d'Espagne. Alors que le Real Madrid a remporté les quinze derniers matchs de Liga à Santiago Bernabéu, le Barça l'emporte 2-0. Messi, installé en pointe, inscrit son 40e but de la saison130,131. Il s'ensuit une période inhabituelle de cinq matchs sans but de Messi, durant laquelle le Barça est éliminé par l'Inter Milan en demi-finale européenne132,133, et voit revenir le Real Madrid en championnat. Messi retrouve le chemin du but et son équipe la victoire134, Séville135 et Valladolid136. Le Barça empoche ainsi son vingtième titre de champion d'Espagne avec un total inédit en Europe de 99 points sur 114 possibles137. À titre personnel, Messi, avec trente-quatre buts en championnat, remporte pour la première fois les trophées de Pichichi et de Soulier d'or européen138. Il est aussi meilleur buteur de la Ligue des champions avec huit buts. Messi égale le record de buts inscrits par un Barcelonais en une seule saison, détenu par le Brésilien Ronaldo depuis 1996-1997. Messi et l'Argentine sont éliminés en quart de finale de la Coupe du monde de football 2010 contre l'Allemagne par 4-0. Brillant sous le maillot de Barcelone, Lionel Messi tarde à confirmer avec l'Albiceleste. Ses prestations en dents de scie sont pointées du doigt pas la presse argentine, notamment celle en demi-teinte face à l’Allemagne en mars, quelques mois avant la Coupe du monde. Le Ballon d'or 2009 ne parvient à atteindre en sélection le même niveau qu'en club, et voit ainsi son statut fragilisé123. Malgré tout, la sélection de Maradona attaque la compétition, organisée en Afrique du Sud avec ambition et une certaine confiance139. Ballon d'or et Meilleur joueur FIFA 2009, l'attente du public et des médias argentins autour de Messi est immense140,141. Messi évolue en sélection dans un rôle de meneur de jeu, plus loin du but qu'au FC Barcelone. Au premier tour, l'Argentine bat le Nigeria (1-0). Omniprésent, Messi se crée de nombreuses occasions, toutes repoussées par un Vincent Enyeama en pleine réussite142. L'Argentine écrase ensuite la Corée du Sud (4-1). Malgré le marquage serré pratiqué sur Messi, ce dernier est impliqué sur les quatre buts de son équipe143. Pour le dernier match de poule face à la Grèce, Messi est capitaine144. Deux jours avant ses vingt-trois ans, il devient le plus jeune capitaine de l'histoire de la sélection. L'Argentine l'emporte 2-0. Remarquable dans le jeu, Messi est malchanceux dans la finition, alors qu'il est le joueur qui a le plus tiré au but, et cadré, lors du premier tour145. En huitième de finale face au Mexique, Messi délivre la passe décisive sur l'ouverture du score de Tévez. L'Argentine maitrise sans briller et l'emporte 3-1. En quart de finale, elle retrouve l'Allemagne, comme quatre ans auparavant. Cette fois les Allemands dominent largement le match, notamment au milieu de terrain, où le jeu collectif mis en place par Joachim Löw fait merveille. L'Allemagne l'emporte (4-0), marquant une nouvelle désillusion en sélection pour Messi146. À titre individuel, Messi fait partie des dix nommés pour le « Ballon d'or » récompensant le meilleur joueur du tournoi, bien qu'il n'ait pas marqué le moindre but. Victoire en Ligue des champions et déception en Copa América (2010-2011) Messi en 2011 lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. L'intersaison du FC Barcelone est marquée par le départ de Zlatan Ibrahimović remplacé par David Villa, buteur de la sélection espagnole, et l'arrivée de Javier Mascherano, capitaine de l'Albiceleste. La saison du club débute par la Supercoupe d'Espagne, face au FC Séville. Sans Messi et ses huit champions du monde, le Barça s'incline au match aller. Lors du retour, l'équipe retourne la situation grâce au septième triplé de Messi sous les couleurs Blaugrana (1-3, 4-0)147. En septembre, il est victime d'une déchirure des ligaments interne et externe de la cheville après une semelle du joueur de l'Atlético Madrid Tomáš Ujfaluši148. Messi ne manque que deux matchs de Liga mi-septembre, et retrouve un rythme de buteur important dès la mi-octobre. Auteur de quinze buts en neuf matchs de Liga, Coupe du Roi et Ligue des champions, il atteint les 150 réalisations en matchs officiels, devenant ainsi le cinquième meilleur buteur de l'histoire du Barça. Le 29 novembre, Barcelone bat les Madrilènes de José Mourinho sur le score historique de 5-0, Messi offrant deux des buts à Villa149,150. En fin d'année, Lionel Messi remporte le Ballon d'or 2010, qui fusionne pour la première fois l'ancien « Ballon d'or France Football » et le titre de Meilleur footballeur de l'année FIFA. Il devance ses coéquipiers du Barça Andrés Iniesta et Xavi Hernández, pourtant champions du monde avec l'Espagne, et le Néerlandais Wesley Sneijder, vainqueur de la Ligue des champions avec l'Inter et finaliste de la Coupe du monde. La nouvelle formule instaurée à la suite de la fusion des deux distinctions l'a grandement avantagée151. Messi est le premier joueur à obtenir le Ballon d'or deux fois d'affilée depuis Marco van Basten en 1989152 et, à vingt-trois ans, devient le plus jeune joueur de l'histoire à gagner un deuxième Ballon d'or153. Messi lors de la Copa América 2011. Le 5 février, le FC Barcelone de Pep Guardiola et Messi inscrit une nouvelle fois son nom dans les annales du football espagnol en réalisant la plus longue série de victoires jamais établie en Liga, dépassant les quinze succès du Real Madrid d'Alfredo Di Stéfano de la saison 1960-1961154. Messi inscrit un triplé lors du 16e succès de rang, face à l'Atletico Madrid. Le 8 mars, le Barça élimine Arsenal en huitième de finale de la Ligue des champions, Messi inscrivant un nouveau doublé au Camp Nou au match retour (3-1)155. Le 12 avril, Messi inscrit sur la pelouse de Donetsk, en quart de finale retour de la Ligue des champions, son 48e but de la saison, établissant un nouveau record de buts inscrits sous le maillot du FC Barcelone en une même saison. Le 49e but est inscrit cinq jours plus tard face au Real Madrid, à Santiago Bernabéu, dans une ambiance délétère ; il égale ainsi le total de Ferenc Puskás datant de 1959-1960. Habituellement calme sur un terrain, Messi perd ses nerfs et frappe le ballon sur les supporteurs adverses au cours de ce match alors qu'il filait tranquillement en touche156. Dix jours plus tard, il marque en demi-finale aller de la Ligue des champions, encore contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu, ses 51e et 52e buts de la saison, ce dernier après un slalom d'anthologie dans la défense madrilène157. Les Barcelonais remportent le 21e titre de champion d'Espagne de l'histoire du club, le 5e pour Messi. Le 28 mai, le FC Barcelone à Wembley remporte la Ligue des champions face à Manchester United à l'issue d'une finale de très haut niveau. Messi, auteur du second des trois buts de son équipe et de gestes techniques de grande classe, est élu homme du match158. Cette 12e réalisation lui permet d'égaler le record de buts marqués lors d'une édition de la Ligue des champions moderne (depuis 1992). Après une Coupe du monde décevante en 2010, la Fédération argentine a remplacé Diego Maradona par Sergio Batista. Ce dernier annonce qu'il fera de Messi son prochain capitaine après Javier Mascherano159. Messi et l'Albiceleste comptent sur la Copa América 2011, disputée à domicile, pour renouer avec le succès qui fuit la sélection depuis 1993160. Lors du match d'ouverture, ils sont tenus en échec par la Bolivie (1-1) malgré un très bon match de Messi161. Ils concèdent un deuxième nul face à la Colombie (0-0)162, Messi et ses coéquipiers tentant en vain de percer la solide défense colombienne. Après ce match décevant, Messi et ses coéquipiers sont conspués par les supporteurs163, au point d'avoir une altercation avec coéquipier, Nicolás Burdisso, qui l'a insulté164. Face au Costa Rica, l'Albiceleste s'impose largement (3-0) et gagne le droit de poursuivre le tournoi. Messi, auteur de deux passes décisives, est logiquement élu homme du match165. L'Argentine tombe pourtant dès les quarts de finale face à l'Uruguay, la sélection en forme du continent et futur vainqueur de l'épreuve, au bout de la séance de tirs au but (1-1 a.p., 5-4 t.a.b.)166. C'est une grande déception pour le joueur et le peuple argentin167. Messi termine meilleur passeur du tournoi, avec le Brésilien Ganso, mais le trophée de meilleur joueur va à l'Uruguay en Luis Suárez, qui succède au Brésilien Robinho168. Troisième Ballon d'or et records de buts sur une année (2011-2012) Messi face à Al Sadd Doha lors de la Coupe du monde des clubs, le 15 décembre 2011. Du fait de la Copa América, Messi arrive à Barcelone le 8 août, en compagnie d'Adriano et Javier Mascherano, pour une période d'entraînement intensive avec l'objectif d'être prêt pour le duel face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Le 14 août, lors du match aller à Santiago Bernabéu, le Barça est dominé mais Messi parvient à marquer son premier but de la saison et à donner sa première passe décisive de la saison à David Villa, pour un match nul heureux (2-2)169. Au match retour le 17 août, l'Argentin est auteur d'un doublé - son 200e but en compétition - et d'une passe décisive à Andrés Iniesta, pour une victoire 3-2. Impliqué sur les cinq buts des siens, il s'adjuge ainsi le premier trophée de la saison170. Le 25 août, Messi est élu meilleur footballeur de l'année UEFA, loin devant son coéquipier Xavi Hernández et son grand rival Cristiano Ronaldo171. Le lendemain en Supercoupe de l'UEFA, il ouvre le score face au FC Porto et offre une passe décisive à la recrue Fàbregas (2-0)172. Quatre jours plus tard, le FC Barcelone bat facilement Villarreal pour l'ouverture de la Liga (5-0). Auteur d'un énième doublé, Messi inscrit son 100e but au Camp Nou173. Fin septembre, il est auteur de deux triplés d'affilée en championnat face à Osasuna174 et l'Atlético Madrid175, suivi d'un doublé contre BATE Borisov en Ligue des champions176. Mi-octobre, il devient le second meilleur buteur de l'histoire du club avec 196 buts, devant László Kubala. Muet pendant trois matchs, il est immédiatement l'objet des critiques des journaux non catalans. Au sein d'une équipe qui peine à suivre le rythme imposé par son rival madrilène177, Messi inscrit deux nouveaux coups du chapeau, face à Majorque en Liga178, puis contre les Tchèques de Viktoria Plzen le 1er novembre179. Les Barcelonais remportent le 10 décembre le Clásico à Bernabéu (3-1), malgré l'ouverture du score concédée à Karim Benzema, grâce notamment à un grand match de leur no 10180. Le 18 décembre, le FC Barcelone remporte la Coupe du monde des clubs au Japon. Messi inscrit un doublé en finale face au Santos FC du Brésilien Neymar (4-0)181. Le 9 janvier 2012, Messi remporte son troisième Ballon d'or d'affilée, un exploit qui n'avait été réalisé que par Michel Platini. Il rejoint aussi les Néerlandais Marco van Basten et Johan Cruyff, seuls autres vainqueurs du trophée à trois reprises. Contrairement à l'année passée, cette nomination ne fait pas polémique et ne surprend personne182,183,184. Messi au stade Santiago Bernabéu lors du quart de finale aller de la Coupe d'Espagne. Le 19 février, pour son 200e match de championnat avec le Barça, Lionel Messi est auteur d'un quadruplé face au FC Valence185. Le 7 mars, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Barcelone écrase le Bayer Leverkusen 7-1 au Camp Nou. Ce soir-là, Messi réussit le premier quintuplé de sa carrière et devient le premier joueur à le réaliser en Ligue des champions186,187. Le 20 mars face à Grenade, il devient le meilleur buteur en matchs officiels de l'histoire du Barça en inscrivant son 233e but, devant César Rodríguez188. Peu après il marque son 35e but de la saison en championnat, battant le record du FC Barcelone (Ronaldo, en 1996-1997)189. Le 3 avril, il inscrit contre l'AC Milan son 14e but en Ligue des champions, un record sur une saison190. Messi inscrit ensuite contre Getafe le 61e but de sa saison, record de l'histoire du football espagnol (il devance Isidro Lángara, auteur de 60 buts lors de la saison 1933-1934)191. Malgré les nombreux buts de son no 10, le Barça est éliminé le 2 mai 2012 en demi-finale de la Ligue des champions par Chelsea, Messi tirant un pénalty sur la barre transversale, puis perd le Clásico en championnat (1-2). Messi poursuit son exceptionnelle série de buts. Il inscrit son 68e but de la saison contre Málaga, battant là le record européen de Gerd Müller datant de 1973192. Il porte ce soir-là, et pour la première fois en match officiel, le brassard de capitaine. Trois jours plus tard, il inscrit un quadruplé face à l'Espanyol Barcelone et devient le meilleur buteur de l'histoire du football mondial sur une seule saison, effaçant le record d'Archibald Stark datant de 1924-1925. Lors de ce même match, il devient le meilleur buteur dans un championnat européen sur une saison depuis la création du Soulier d'or en 1968 (50), et remporte logiquement le Soulier d'or pour la deuxième fois193,194. Pour le dernier match de Pep Guardiola, après quatre ans à la tête du Barça, il remporte la Coupe du Roi en inscrivant le 2e but de la rencontre. Au total, il a inscrit 73 buts toutes compétitions confondues avec le club catalan au cours de la saison195,196. Sous les ordres de Guardiola pendant 4 ans, Messi inscrit 211 buts en 219 matchs et remporte quatorze titres. Il a de surcroît, marqué treize fois en quatorze finales197. En Argentine, après la déception de la Copa América, Sergio Batista est limogé de son poste de sélectionneur. Alejandro Sabella, qui lui succède, déclare vouloir construire son équipe pour le Mondial 2014 autour de Messi, qu'il nomme capitaine198,199. Les éliminatoires de la Coupe du monde 2014 commencent et l'Argentine débute par deux victoires contre le Chili puis contre la Colombie200. En février, il signe le premier coup du chapeau de sa carrière en sélection face à la Suisse à Berne (3-1), où sa présence seule dope les ventes de billets201. En fin de saison, Messi participe à un match amical face au Brésil, le 9 juin. Auteur d'un triplé, il permet à l'Argentine de l'emporter quatre buts à trois. Aucun joueur depuis l'Italien Paolo Rossi en 1982 n'avait inscrit trois buts au Brésil202. Il dépasse Luis Artime et devient le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste. Avec sa sélection, il marque à douze reprises en 2012 et pendant six matchs consécutifs, deux records qu'il partage respectivement avec Gabriel Batistuta et Hernán Crespo203,204. Quatrième Ballon d'or consécutif et meilleur buteur de l'histoire sur une année civile (2012-2013) À l'été 2012, Tito Vilanova remplace Pep Guardiola sur le banc du Barça. Contrairement aux deux étés précédents, Messi peut réaliser l'intégralité de la préparation avec son club205. Efficace lors des matchs de préparation206, il déclare être en forme196 et vouloir tout gagner avec le FC Barcelone207. Le Barça commence la saison avec la Supercoupe d'Espagne, pour la cinquième année consécutive, encore une fois face au Real Madrid. Cette fois les Madrilènes l'emportent au bénéfice de la règle du but à l'extérieur. Messi, auteur de deux buts, devient le meilleur buteur Blaugrana lors des Clásicos, égalant César Rodríguez avec quatorze buts208. Il commence la Liga avec trois doublés en cinq matchs209,210,211, ce qui permet de dépasser dès le mois de septembre son précédent record de nombre de buts inscrits dans une année civile (60)212. Le Barça réalise une excellente première partie de saison, qui lui permet d'aborder le Clásico en championnat avec une avance confortable. Avec un nouveau doublé au Camp Nou, Messi inscrit son centième but en Liga. Il inscrit face à La Corogne son quinzième triplé en Liga, un record au club213. En Ligue des champions, le Barça affronte le 20 novembre le Spartak Moscou. Messi marque deux fois et devient le meilleur buteur en compétitions internationales en une seule année civile avec 25 buts, à égalité avec Vivian John Woodward en 1909214,215,216. Le Barça signe en Liga le meilleur début de l'histoire de la compétition avec treize victoires et un match nul, dépassant le record du Real Madrid de Radomir Antić en 1991-1992217,218. Messi, à la lutte avec Aymeric Laporte lors d'un match face à Bilbao. Incertain à cause d'une légère blessure219 Messi réalise un nouveau doublé sur le terrain du Bétis, portant son total à 86 buts en 2012. Il devient le meilleur buteur de l'histoire mondial sur une année civile, effaçant les précédents records de buts de Pelé en 1958 (75)220 et de Gerd Müller en 1972 (85). Gerd Müller salue l'exploit de l'Argentin en affirmant que « Messi est un joueur incroyable, un géant du football également très sympathique et un professionnel posé »221. À la suite de cet exploit, la presse espagnole et mondiale salue Messi222,223, qui fait son entrée dans le Livre Guinness des records qui recense les records du monde reconnus au niveau international224. Avec 192 buts, Messi devient par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de son club en championnat225. Au cours du dernier match de l'année face à Valladolid, Messi établit définitivement le record de buts au cours d'une année civile à 91 buts. Messi paraphe alors un nouveau contrat qui le lie au FC Barcelone jusqu'en 2018. Début 2013, Messi remporte le Ballon d'or pour la quatrième fois, un exploit inédit226. Messi poursuit sa saison avec régularité. Le 27 janvier, en inscrivant un quadruplé face à Osasuna, Messi s'approprie trois records de Liga : il est le premier à marquer au moins un but lors de onze matchs consécutifs, le premier à marquer plus de trente buts sur quatre saisons consécutives et le plus jeune joueur à dépasser la barre des 200 buts227,228. Dans la foulée, il atteint la barre des 300 buts dans son club229. Mis en difficulté par le Milan AC en huitième de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone réussit à renverser la tendance au Camp Nou le 5 mars (4-0), grâce à un Messi décisif, auteur de deux buts rapides. Fin mars, il porte à dix-neuf le nombre de matchs consécutifs de Liga au cours duquel il marque, un record mondial230. Le 2 avril, Messi ouvre le score lors du quart de finale aller de la Ligue des champions face au Paris SG, au Parc des Princes, puis se blesse. Préservé au retour, il entre en jeu alors que son équipe est virtuellement éliminée et retourne la situation avec une accélération. Pedro égalise et permet au Barça de se qualifier pour la sixième fois consécutive en demi-finale, du jamais vu231,232. Diminué par la blessure, Messi ne peut pas empêcher l'élimination de son équipe en demi-finale face au Bayern de Munich, large vainqueur sur les deux matchs (7-0)233. Il retrouve le chemin des buts à la fin avril. Le 11 mai, le FC Barcelone est champion d'Espagne pour la 22e fois de son histoire. Pour Messi, il s'agit de la 6e fois. Le 12 mai, Messi se blesse à nouveau contre l'Atlético Madrid, toujours à la cuisse, et termine là sa saison234. Auteur de 46 réalisations en Liga, Messi est Pichichi et Soulier d'or européen pour la troisième fois, une première. Avec la sélection, Messi dispute les éliminatoires pour la Coupe du monde 2014. Alejandro Sabella, qui l'aligne le plus souvent comme électron libre, parvient à le mettre dans les conditions adéquates pour qu'il atteigne un niveau proche de celui de Barcelone235. Il inscrit dix buts en six matchs. En octobre, son doublé permet à la sélection de battre l'Uruguay et de prendre la tête de la zone Amsud236. Le 23 mars, double passeur et buteur, il est décisif face au Venezuela. Les spectateurs l'acclament et scandent son nom, symbole d'une réconciliation longue à s'être dessinée entre Messi et son pays237,238. En juin 2013, il participe à trois matchs avec l'Albiceleste. Pour son dernier match de la saison, Messi inscrit trois buts au Guatemala et devient le second meilleur buteur de son pays avec 35 réalisations, devant Maradona et à égalité avec Hernán Crespo239. Une saison sans titre malgré une finale de Coupe du monde (2013-2014) Remis de sa blessure, Messi reprend l'entraînement dès le 15 juillet. D'après Tito Vilanova, il a retrouvé la plénitude de ses capacités physiques240. Malade, ce dernier démissionne quelques jours plus tard241. Les dirigeants choisissent pour le remplacer l'Argentin Gerardo Martino, un entraîneur pratiquement inconnu en Europe mais une grande figure de Newell's Old Boys, l'ancien club de Messi, qui aurait été consulté sur le choix de l'entraîneur242. Messi réussit ses matchs de pré-saison mais manque la rencontre Italie-Argentine organisée à Rome le 14 août en l'honneur du pape François en raison d'une surcharge au quadriceps de la jambe gauche243,244. Messi est cependant titulaire pour le match d'ouverture de la Liga le 18 août, contre Levante au Camp Nou. Auteur d'un doublé, il est remplacé à la 70e minute, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus de trois ans, sauf pour cause de blessure245. Le 21 août, en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid, il est victime d'un hématome intramusculaire du biceps fémoral gauche et cède de nouveau sa place, cette fois à la mi-temps. Il ne s'agit que d'une contusion mais la presse argentine commence à s'inquiéter des lésions à répétitions du joueur246,247. Lors du match retour une semaine plus tard, il est titulaire et remporte pour la sixième fois le trophée. Le 1er septembre, il inscrit son premier triplé de la saison lors de la première mi-temps contre le Valence CF (3-2), qui permet au Barça de prendre la tête du championnat248. Il garde son extraordinaire cadence de buts, avec notamment un triplé le 18 septembre contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Le 28 septembre il inscrit son 324e but avec le FC Barcelone avant d'être remplacé dès la 21e minute par Andrés Iniesta pour une lésion musculaire au biceps fémoral droit qui l'oblige à se reposer pendant trois semaines. Messi revient brièvement à la compétition, marque notamment deux fois contre l'AC Milan, avant de subir le 11 novembre sur la pelouse du Bétis Séville une déchirure musculaire au biceps fémoral gauche, qui l'éloigne des terrains pour deux mois. Messi, déterminé à retrouver ses coéquipiers le plus vite possible, suit une récupération intensive à Rosario. En janvier 2014, il perd le Ballon d'or, attribué cette fois à son grand rival du Real Madrid Cristiano Ronaldo, après un vote serré249. Ce dernier n'a pas gagné de titre cette année (contrairement au troisième, Franck Ribéry, qui en a gagné cinq) mais brille comme l'Argentin par le nombre extraordinaire de buts qu'il inscrit. Messi réalise son retour en signant deux doublés consécutifs contre Getafe en Coupe d'Espagne courant janvier. Bien que manquant de rythme, La Pulga est particulièrement sollicitée par Tata Martino. Après plusieurs passes décisives, il met fin à une inhabituelle période de 126 jours sans marquer en championnat, le 1er février face à Valence sur pénalty. Il retrouve vite le chemin des filets, avec deux doublés de suite en championnat, qui lui permettent de dépasser le légendaire Alfredo Di Stéfano au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Liga. Il marque également deux buts décisifs, en demi-finale de la Coupe d'Espagne face à la Real Sociedad et en huitième de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, sur pénalty