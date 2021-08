Large élan de solidarité pour soutenir les sinistrés des incendies Émouvante solidarité Le pays, dans toute sa diversité, se mobilise pour lutter comme un seul homme contre le drame des incendies. Une belle image d’une Algérie fidèle à ses coutumes. Une Algérie comme on la connaît et qu’on aime la voir. Encore une fois la solidarité à la rescousse Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel ou encore Médéa et une dizaine d'autres wilayas brûlent. Les flammes des 72 départs de feux enregistrés depuis lundi dernier, emportent tout sur leur passage. Dans les villages de Kabylie, les multiples vidéos partagées sur les réseaux sociaux, montrent la détresse de la population. Terrible que de voir ces images où les hommes courent dans tous les sens, les femmes sont en pleurs et les enfants, regards hagards, n'arrivent pas à comprendre l'ampleur du drame. Ce sont des centaines de familles qui ont dû abandonner précipitamment leurs maisons, poulaillers, oliviers... Elles ont vu les flammes avaler plus qu'une maison, mais toute leur vie pleine de souvenirs. Face à ce drame indescriptible, il y a heureusementn la solidarité. Celle de l'Etat en premier, puisque le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, qui s'est déplacé, hier, dans la wilaya de Tizou Ouzou, en compagnie d'une délégation ministérielle, n'a pas manqué de rassurer les familles sinistrées de la solidarité de l'Etat, annonçant qu'elles seront indemnisées pour les pertes qu'elles ont subies. «Samedi prochain, une délégation de 130 à 140 experts se rendra à Tizi-Ouzou afin d'évaluer, sur le entrain, dans les communes touchées par les incendies, l'ampleur exacte des dégâts et des pertes», a-t-il dit. Il a donné des instructions pour la mobilisation de l'ensemble des structures disponibles (hôtels, auberges de jeunes,) pour héberger les familles dont les maisons ont été brûlées dans ces incendies. «La priorité, actuellement, est de protéger les populations et préserver les vies», a-t-il dit en déplorant la perte de sept personnes dont une jeune fille de 23 ans. Le ministre a également, rendu hommage aux citoyens de cette wilaya qui se sont spontanément mobilisés pour participer aux opérations de secours, d'évacuation et de prise en charge des sinistrés, et aussi pour prendre part aux interventions d'extinction des incendies. Et c'est justement là le propos. Encore une fois, les Algériens, de tous bords, ont démontré leur grande solidarité. Les enfants des villages et villes brûlés n'ont pas manqué à leur devoir de participer à l'extinction des feux, à aider dans les opérations d'évacuation, notamment pour les vieux et les enfants. Ils ont marqué leur présence aussi en lançant, très rapidement, des appels pour l'ouverture des espaces afin d'accueillir les sinistrés et se sont organisés pour la collecte des aides. Ces jeunes ont très vite été rejoints par d'autres jeunes volontaires venus des wilayas limitrophes. Ceux originaires de wilayas lointaines n'ont pas manqué, également, de lancer une large opération de solidarité dans la perspective de prendre la route dans les heures qui viennent. De nombreux témoignages d'ailleurs font état de cet élan de solidarité. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers le téléphone, les Algériens de Constantine, d'Alger, de Batna, M'sila et d'ailleurs, demandent aux habitants des régions sinistrées de spécifier leurs besoins afin de cibler les aides. «Nous sommes tous des Algériens, et là où souffre un Algérien nous sommes solidaires» a affirmé hier, un jeune Constantinois à son ami de Tizi Ouzou avant de lui annoncer qu'il allait venir avec un groupe d'amis pour prêter main forte. Et il n'est pas le seul. Une grande vague de solidarité surfe sur toutes les wilayas d'Algérie. Le pays, dans toute sa diversité, se mobilise pour lutter comme un seul homme contre le drame des incendies. Une belle image d'une Algérie fidèle à ses coutumes. Une Algérie comme on la connaît et qu'on aime la voir. Hasna YACOUB