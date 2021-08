Incendies en Kabylie : Le soutien de Riyad Mahrez à la population L’international algérien, Riyad Mahrez, n'est pas resté insensible au drame qui frappe la région de la Kabylie, ces dernières vingt-quatre heures. Face aux incendies ravageurs qui touchent une bonne partie de la région, Ryad Mahrez a tenu, à témoigner sa solidarité à travers un émouvant message posté, ce mardi 10 août, sur ses réseaux sociaux. L'international algérien, ancien ballon d’or africain et attaquant vedette de Manchester City, a publié ce mardi 10 août, sur son compte Instagram un message de solidarité et de compassion aux habitants de la Kabylie, victimes d'importants incendies de forêt depuis deux jours. Le post représentait une photo du village Taourirt Mokrane, à Larba Nat Iraten, wilaya de Tizi Ouzou. Une photo où l'on voit le village encerclé par les flammes. L’image est accompagnée en légende d’un cœur brisé, de deux mains qui prient et du mot Tizi. En l'espace de quelques heures, le message de Riyad Mahrez a été partagé et liké par ses milliers de fans. Ces derniers ont salué le geste de compassion et de solidarité du capitaine des Verts pour la population de la wilaya de Tizi Ouzou qui fait face à des incendies sans précédent. Des incendies qui ont causé plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés. D'importants dégâts matériels sont également enregistrés lors de ces incendies, dont une bonne partie, n'est toujours pas encore circonscrite. Une soixantaine d'incendies "d'origine criminelle" et attisés par un épisode de canicule ont débuté, lundi 9 août au soir dans le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, causant plusieurs morts dans la wilaya de Tizi Ouzou, selon plusieurs sources locales. Des dizaines de milliers de citoyens sont toujours bloqués dans leurs villages. Les flammes attisées par les fortes rafales de vent ont cerné un nombre important de villages de Kabylie.