Incendies en Kabylie : Trois ministres dépêchés à Tizi Ouzou Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, accompagné de deux autres membres du gouvernement, s'est rendu mardi dans la wilaya de Tizi-Ouzou, pour évaluer les dégâts causés par les incendies de forêt. Selon son département ministériel, les importants incendies enregistrés dans cette wilaya de la région de Kabylie, toujours en cours, ont fait quatre morts et plusieurs blessés. La délégation s'est rendue à At Yanni, une commune qui a vécu une nuit cauchemardesque. La panique s'est emparée des habitants lorsque leurs villages se sont retrouvés piégés par les feux. Deux personnes y ont trouvé la mort, notamment une jeune fille asphyxiée par la fumée. La délégation s'est également rendue à Takhoukht, une grande forêt voisine, où un important incendie à cerné la région durant la nuit de lundi à mardi. Les flammes ont engendré la fermeture de la route suite à la chute d'arbres brûlés. En arrivant sur les lieux, le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud, s'est engagé à ce que l'État prenne en charge toutes les pertes enregistrées, et ce, dans les plus brefs délais. Il a également ordonné aux autorités locales de travailler dans le sens d'une prise en charge urgente des familles sinistrées. Les trois ministres, toujours sur place, se sont enquis de la situation afin de prendre les mesures urgentes qui s'imposent. Le ministre a déclaré que le déclenchement de 50 incendies en même temps fait partie des sept impossibles, s'engageant à ce que les services de sécurité ouvrent les enquêtes nécessaires sur l'affaire. A noter que deux ministres ont accompagné leur collègue de l'intérieur et des collectivités. Il s'agit de Abdelhamid Hamdani, ministre de l'agriculture et du développement rural et Kaoutar Krikou, ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.